Page defiende a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, que "sufren ataques por hacer su trabajo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho un llamamiento en esta época de "crispación" política para hacer una defensa a ultranza de las instituciones, algo que ha hecho dirigiéndose a todas las presentes en el acto del Día de la Región que ha acogido el Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca, a quienes ha recordado como primera obligación de un responsable público es "defender esas instituciones".

En su discurso, ha asegurado que cuando más hay que defender estas instituciones es "cuando no te gustan", momento en el que "realmente tiene valor" preservarlas.

Por ello, y frente a "los que puedan pensar que las instituciones no son útiles", para él sí que lo son, razón por la cual ha mostrado su "apoyo cerrado a todos los que sufren ataques por hacer su trabajo", en referencia al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a las Fuerzas Armadas. "Gracias, de todo corazón".

Ha recalcado que todos los jueces, fiscales o agentes "son hijos de la democracia", así como las leyes que regulan a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, punto en el que ha recordado que el PSOE es el partido que "más ha estado en el Gobierno" regulando todos estos extremos.

Ha pedido tener "las cosas claras", y es que la democracia, "después de 50 años, no tiene que buscar responsabilidades fuera de ella".

"Lo que tenemos, para bien o para mal, es lo que hemos decidido los españoles a través de nuestros representantes. Conviene que quede muy claro. Defiendo a ultranza a las instituciones, a las que tienen que estar gobiernen unos o gobiernen otros", ha enfatizado.

El líder del Ejecutivo regional ha insistido en que normas como el Código Penal o distintas leyes de procedimiento judicial "son obra de la democracia", y muchas de ellas "fruto del consenso" entre PP y PSOE.

Lejos del espíritu de la transición

Para Page, lo mejor de esta tierra es que está "en el corazón de España", sin ser "ni mejores ni peores que los de al lado". Y es que, la Constitución que está cerca de cumplir 50 años, dio a la región "lo que antes se le negó, la posibilidad de defender sus propios intereses".

Una afirmación tras la que ha lamentado que en estos momentos, España está "más alejada del espíritu de la Transición" que nunca, con un abismo entre "una época que fue brillante y exitosa".

Ha lamentado el "frentismo y populismo institucionalizado", una actitud que él "y muchos" quieren ahora combatir. Como consejo de alguien que "lleva años" en política, ha pedido "no hacer caso a tanta tensión" y no llevarla a los "domicilios".

Emiliano García-Page preside en Cuenca el acto del Día de Castilla-La Mancha. / Álvaro del Olmo / EFE

"No discutan. La mayor parte, el 90% de la tensión que vive el país, es tensión de diseño. Viene de arriba a abajo. La tensión es por problemas de los políticos, no de la calle. Y tenemos que estar vacunados ante ese problema, aunque cueste salir de la dinámica", ha indicado.

Confía en que "sobra cabeza y sentido común" para poder "salir" de esta, añadiendo que "falta gente que haya leído el Quijote". "Basta leerlo, en esencia no hay que recurrir a más manuales", ha dicho aludiendo a los capítulos del segundo tomo de la obra de Cervantes en la que Alonso Quijano sirve a Sancho Panza sus 'Consejos para un buen gobierno' antes de que el escudero fuera a gobernar la ínsula Barataria.

Defensa "optimista" de España

En su intervención, el titular del Ejecutivo regional también ha pedido "no caer en ningún otro tipo de trampa, pues el que haya problemas o que los tengan algunos no significa que España sea un Estado fallido. ¡Bajo ningún concepto!".

"Este país funciona, y funciona bien. Incluso funciona bien cuando tiene que corregir o autocorregirse. Y por eso estoy especialmente orgulloso", ha dicho.

"Cuando salen noticias graves, que afectan ni más ni menos a lo que más nos debe importar, que es a la honestidad, tengan en cuenta que lo importante es el funcionamiento correcto y exigente de las instituciones. La verdad, se pongan como se pongan, la verdad no admite muros de ningún tipo. Porque, además, no sería bueno para el sistema democrático".

Dicho esto, en clave regional, y tras reivindicar a los trabajadores públicos de la región y los datos económicos que le permiten "ir rellenando ese depósito de autoestima, obra y consecuencia de todos", ha pedido que "frente a tanto ruido, tanta tensión, una moral de optimismo".

Tras abundar en la idea de que "España tiene que mirarse a sí mismo con mejores ojos", ha vuelto a poner el foco en la región, que presenta un "horizonte limpio".

"Aquí se respeta al otro, aquí se llega a acuerdos, aquí practicamos la moderación, con mayorías absolutas o sin ellas. Aquí tenemos respeto institucional, aquí funcionan las cosas y se cumple, lo mejor posible, desde luego siempre, con las leyes. Créanme, la única manera de poder seguir es hacerlo juntos.

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"Por eso una celebración como esta es un motivo de orgullo, pero también es un estímulo y casi un listón, que el año que viene y el siguiente donde lo celebremos podamos decir que seguimos no igual, sino aún mejor", ha concluido.