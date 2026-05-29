Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, ha abierto el debate sobre la solidez de las acusaciones contra el exlíder socialista, que está citado a declarar el 17 de junio. Por el momento, el juez José Luis Calama ve indicios de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero, ¿cómo ven los españoles esta investigación? Existe un amplio consenso sobre la gravedad del caso y la responsabilidad de Zapatero, aunque también hay recelos acerca de las actuaciones del juez.

Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) efectuada esta misma semana refleja que dos de cada tres españoles (73,3%) creen que Zapatero tiene alguna responsabilidad en los hechos de los que se le acusa: el 38,2% ve "claramente" esta responsabilidad y el 35,1% la considera "probable". Solo el 13,9% de los entrevistados exculpan al expresidente, que tampoco cuenta con la benevolencia del electorado socialista. Seis de cada diez votantes del PSOE (58,5%) señalan a Zapatero como responsable de los hechos, un porcentaje que se eleva hasta el 62,3% entre los votantes de Sumar y hasta la casi unanimidad en los caladeros de PP y Vox.

Imagen sobre la responsabilidad de ZP

El trabajo de campo del sondeo, elaborado los días 25 y 26 de mayo a partir de 500 entrevistas, es anterior a la última causa abierta contra el PSOE, que investiga las presuntas maniobras de la 'fontanera' del partido Leire Díez para torpedear procedimientos judiciales contra el Gobierno. En todo caso, al 85,5% de los españoles les parece muy o bastante grave el caso que afecta a Zapatero, una porción del electorado en la que se incluyen tres de cada cuatro votantes socialistas (75,6%).

Imagen informativa sobre un tema grave

La mayoría de los encuestados no abonan posibles teorías conspirativas, aunque uno de cada tres (35,8%) sí percibe cierto trasfondo político: un 62,1% de los encuestados lo consideran un caso grave que debe investigarse hasta el final; para un 16,8% es principalmente un ataque político de la derecha para desgastar al PSOE; y un 19% se alinea con ambas tesis a la vez. Obviamente, las percepciones cambian como la noche y el día entre los distintos electorados: mientras los votantes del PP y Vox rechazan con rotundidad toda interpretación política, el 31,1% de votantes del PSOE y el 35% de los de Sumar lo ven como un ataque de la derecha. No obstante, el 42,9% de electores del PSOE defienden que se investigue hasta el final ante la gravedad de los hechos.

Imagen que muestra varias afirmaciones para elegir.

En este sentido, los españoles conceden una amplia credibilidad a las informaciones publicadas sobre el caso. El 63,9% de la ciudadanía confía mucho o bastante en la veracidad de las noticias que están apareciendo, frente a un relevante 30,9% que pone en duda la credibilidad. Los votantes del PSOE están divididos al respecto: el 49% no confía en las informaciones publicadas y el 46,7% sí da veracidad a los datos conocidos.

Imagen sobre la confianza en la información

Dos de cada tres españoles (68,5%) aseguran estar bastante informados de las acusaciones contra Zapatero, mientras que el 29,2% dicen que solo conocen el caso de oídas. La televisión es el medio por el que han informado la mayoría de los encuestados (63,1%), seguido a gran distancia de la prensa digital (13,2%), la radio (10.1%) y las redes sociales (9,4%).

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