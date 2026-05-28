La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil

Otegi se cuestiona qué resolvería un adelanto electoral que dé paso a un Gobierno PP-Vox

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha preguntado este miércoles qué resolvería un adelanto electoral "cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un Gobierno de PP-Vox".

Entrevistado en la Cadena Ser Euskadi, Otegi ha dicho que, aunque "hay mucha gente que lleva ya mucho tiempo demandándolo", lo que "se desconoce" desde el punto de vista "del pueblo vasco e incluso del pueblo español, progresista y de izquierdas", es qué resolvería este adelanto.

"Creo que hay que mantener una cierta prudencia", ha insistido el dirigente soberanista, quien se ha mostrado "absolutamente convencido" de que tras esta coyuntura "hay una operación de carácter político" que "trata de desalojar al PSOE del Gobierno".