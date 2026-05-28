Unai Sordo, secretario general de CCOO: "En momentos de incertidumbre global, lo deseable es que las legislaturas duren cuatro años"

¿Cómo ha pulsado el ambiente en la izquierda española fuera de la M-30?

Lo que he percibido es la sensación social general de que hay de bastante incertidumbre y bastante preocupación ante algunos de los vientos de época y el riesgo reaccionario.

A los vientos de la geopolítica internacional se suman terremotos como el de Zapatero. ¿Qué conclusión saca de lo que ha leído?

Es tiempo de tener un mínimo de prudencia y de rigor. Hay una serie de sumarios que apuntan a un montón de indicios de cuestiones que yo creo que bien merecen una explicación en el plano político, pero que en todo caso son autos iniciales que tendrán que verse seguidos de un proceso judicial en el que, si hay acusaciones penales, tiene que haber pruebas. Estamos hablando de la investigación de un presidente del Gobierno, es un tema que institucionalmente me parece que es muy serio. Hay que tener un poco de calma y prudencia.

Sobre Zapatero: "Si hay acusaciones penales, tiene que haber pruebas"

¿Habría que convocar elecciones? El Gobierno puede tener grandes ideas, pero no puede aterrizarlas en el Congreso. El PNV acaba de lanzar un aviso.

Lo normal y lo deseable, además en momentos de incertidumbre global, es que las legislaturas duren cuatro años. Es cierto que la capacidad de este Gobierno de desarrollar una agenda legislativa en los aspectos más progresistas es muy limitada, como hemos podido comprobar con la reducción de la jornada laboral. Pero la producción política e institucional no se limita a hacer leyes. Y creo que España está en un momento en el que es bueno mantener los tiempos de la legislatura. Si ahora algunos de los partidos se abren a la posibilidad de apoyar una moción de censura alternativa, es evidente que estamos en otra situación. Perotampoco preveo que eso se vaya a a sustanciar, al menos de forma de forma inmediata.

¿Cuando lleguen esas elecciones veremos su nombre en alguna papeleta?

Mi compromiso es con el sindicato, tengo un tercer mandato. Los espacios de la izquierda tienen que seguir en sus procesos de reconfiguración. Más que la búsqueda de la candidatura, aunque sé que es muy importante, lo más importante en este momento es fortalecer ofertas, propuestas políticas de seguridad, de estabilidad, de mayorías.

"El reto de la izquierda no va tanto de liderazgos como de ser capaces de encontrar un propósito que imante mayorías sociales"

En este momento en que la derecha gana desde las emociones, ¿la izquierda alternativa necesita liderazgos más personalistas, más Gabriel Rufián, más Mónica Oltra, o confía en que las confluencias más clásicas puedan cambiar el panorama?

Tengo dudas de que la cuestión sea una pugna de liderazgos. Las últimas elecciones autonómicas han arrojado unas mayorías bastante amplias de la suma de PP y Vox y, con todos los respetos para todos los candidatos, no creo que tengan un carisma que explique esos resultados. Yo creo que han conseguido impulsar un propósito que comparte un espectro social muy relevante y es básicamente terminar con el ciclo de gobiernos de izquierdas intentando que la mayoría social entienda que ese gobierno es igual a caos y desorden. Buscar un propósito alternativo a eso, de seguridad, de posibilidad real de mejorar la vida de las mayorías, es lo que las fuerzas progresistas tienen que tratar de instalar en el imaginario. No sé si eso va tanto de liderazgos como de ser capaces de encontrar un propósito que imante mayorías sociales.

El sector educativo valenciano está en guerra; su gira va de vivienda y salarios. ¿Vamos hacia un momento de conflictividad social, de sacar a la calle estos problemas que quedan por debajo de las grandes cifras macroeconómicas?

En términos de empleo, estamos en la mejor situación que hemos conocido en la historia, pero esto es perfectamente compatible con situaciones de desigualdad, con pérdida de expectativas en el futuro que tienen también muchas capas sociales, incluso con el deterioro de las condiciones materiales de mucha gente. En ese escenario sí es factible un incremento de la conflictividad social. De hecho, en la medida en que no somos capaces de arrancar un acuerdo satisfactorio a CEOE en materia de salarios, CC OO pretende impulsar ese proceso de movilización.

¿Ve condiciones para un cambio político en la Generalitat valenciana?

El país valenciano es una comunidad donde hay dos familias en la izquierda con una potencia relevante que tengo la impresión de que sí están en disposición de disputar a la derecha y la extrema derecha las próximas elecciones.

"La política de vivienda en España ha dado los resultados que pretendía: mantener artificialmente alto un precio de la vivienda que era más bien concebida como un bien de ahorro, especulación o de inversión"

¿Qué plantean en vivienda?

La política de vivienda en España los últimos 5 años no es que haya sido un fracaso, es que ha sido errónea, pero ha dado los resultados que pretendía: mantener artificialmente alto un precio de la vivienda que era más bien concebida como un bien de ahorro, especulación o de inversión. Como facilitar avales a la gente para que pueda acceder a pagar una vivienda que en condiciones normales no puede pagar. Hay que incrementar la oferta de vivienda, pero a precios asequibles. Esto va de construir, pero a precio asequible, no construir por construir. Va de movilizar vivienda vacía, que no toda está donde la gente quiere vivir, pero una parte sí. Va también de limitar o eliminar en algunos casos los usos turísticos de la vivienda. Va también de limitar los alquileres en las zonas tensionadas. El problema es que no vale solo con una medida de estas, yo creo que hay que tomarlas todas a la vez y durante un largo periodo.

Reclaman 'salarios, techo y tiempo'. Tras 8 años de gobiernos progresistas, ¿qué ha hecho mal la izquierda para que la extrema derecha esté captando tanto afecto entre los jóvenes y la clase trabajadora?

A veces la pregunta es qué ha hecho mal y otras veces es qué ha hecho bien: una de las cosas que está pasando en el mundo es una reacción ante los avances sociales que se han producido en las últimas décadas. La reacción de una parte minoritaria, pero llamativa, de los hombres y de los hombres jóvenes a los avances del feminismo tiene mucho que ver en la irrupción de estas nuevas formas de extrema derecha. Eso no es un error de la izquierda, más bien al contrario, y sobre todo es un valor del propio feminismo. Los avances generan a la vez reacciones, y es compatible una mejora de los datos materiales o los datos de empleo, por ejemplo, con una sensación de incertidumbre y de pérdida de confianza en el futuro, que se ve inestable. Es una disputa de época. No vale solo con decir ‘son unos fachas’, hay que buscar alternativas en clave de progreso que generen certezas y seguridad desde unas perspectivas diametralmente distintas, y creo que lo material es muy importante: salarios, vivienda y servicios públicos.