López Miras releva a los consejeros de Salud y Agua y remodela el Gobierno regional de Murcia en la recta final de la legislatura

La remodelación del Gobierno regional de Murcia ya es una realidad. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, anunció este jueves una profunda reorganización de su Ejecutivo coincidiendo con el tercer aniversario de las elecciones autonómicas de 2023 y a apenas un año de los próximos comicios regionales. El movimiento no solo supone un relevo de nombres y competencias, sino también un intento de imprimir un nuevo impulso político a la recta final de la legislatura.

Con un discurso marcado por la apelación a la estabilidad, el crecimiento económico y la "ambición colectiva", López Miras defendió la necesidad de “acelerar el futuro” de la Región de Murcia y reivindicó que "gobernar no es permanecer inmóvil", sino anticiparse" a los nuevos desafíos.

Rubira y Pedreño salen del Gobierno

La remodelación deja dos salidas destacadas del Consejo de Gobierno: la del hasta ahora consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la de Sara Rubira al frente de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Ambos abandonan el Ejecutivo en una reestructuración que también modifica competencias y redistribuye áreas estratégicas.

Uno de los principales cambios se produce en el área económica. Marisa López Aragón deja la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social para asumir una macrocartera que integra Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Un movimiento con el que López Miras refuerza el peso político y estratégico del área económica en el último tramo de mandato.

A su vez, Luis Alberto Marín abandona Economía y pasa a dirigir Empresa, Empleo y Economía Social, en un intercambio de responsabilidades que el Ejecutivo interpreta como una reorganización orientada a reforzar la gestión y acelerar proyectos económicos.

Otra de las novedades destacadas es la ampliación de competencias en varias consejerías. Marcos Ortuño suma Juventud a Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, mientras que Juan María Vázquez incorpora Industria a su departamento, que pasa a denominarse Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

También cambia la denominación y el enfoque territorial de Fomento e Infraestructuras, que pasa a convertirse en Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, manteniendo al frente a Jorge García Montoro.

En el área sanitaria, la principal incorporación es la de Isabel Ayala Vigueras, nueva consejera de Salud en sustitución de Pedreño. También se incorpora Joaquín Buendía Gómez como nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

El resto del Ejecutivo mantiene a sus titulares, aunque con ajustes competenciales y de estructura. Conchita Ruiz continúa en Política Social; Carmen Conesa seguirá al frente de Turismo, Cultura y Deportes (pierde Juventud en favor de Ortuño); y Víctor Marín permanece en Educación y Formación Profesional.

Nueva estructura del ejecutivo Política Social, Familias e Igualdad: Conchita Ruiz Caballero

Conchita Ruiz Caballero Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital: Marisa López Aragón

Marisa López Aragón Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias: Marcos Ortuño

Marcos Ortuño Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca: Joaquín Buendía Gómez

Joaquín Buendía Gómez Empresa, Empleo y Economía Social: Luis Alberto Marín

Luis Alberto Marín Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor: Juan María Vázquez

Juan María Vázquez Turismo, Cultura y Deportes: Carmen María Conesa

Carmen María Conesa Educación y Formación Profesional: Víctor Marín Navarro

Víctor Marín Navarro Infraestructuras y Desarrollo Territorial: Jorge García Montoro

Jorge García Montoro Salud: Isabel Ayala Vigueras

Un equipo para afrontar los retos y oportunidades del futuro

Durante su comparecencia institucional, López Miras defendió que la remodelación responde a "una convicción profunda" y aseguró que la Región de Murcia afronta "un momento decisivo" que exige "un gobierno preparado para afrontar esta nueva etapa con más fuerza y más determinación que nunca".

El presidente regional vinculó los cambios a los grandes retos pendientes de la comunidad: el acceso a la vivienda para los jóvenes, la recuperación del Mar Menor, la defensa del trasvase Tajo-Segura, la financiación autonómica y el déficit histórico de infraestructuras.

"Buscamos un nuevo impulso, una energía renovada y un equipo preparado para acelerar proyectos y abrir nuevas oportunidades", afirmó López Miras, quien insistió en que el objetivo es afrontar el último año de legislatura con un Ejecutivo "más fuerte, más moderno y más preparado para el futuro".

En clave política, la remodelación también busca reforzar la imagen de estabilidad del Gobierno regional frente al escenario nacional. López Miras contrapuso la situación de la Región de Murcia al "ruido", la "incertidumbre política" y la "parálisis" que, a su juicio, atraviesa el Gobierno central.

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“Hoy comienza una nueva etapa”, proclamó el presidente autonómico al cierre de su intervención, en la que apeló a la ambición y a la necesidad de “seguir transformando” la Región de Murcia de cara a los próximos años