Acumulación de casos
Junts descarta que las investigaciones contra el PSOE sean "lawfare": "Hay indicios, no es un invento"
Junts, PP y Vox piden la comparencia de Illa para aclarar los gastos del PSC en la campaña de 2024
La Audiencia Nacional pide al PSOE documentación sobre la campaña electoral de Illa en 2024
Carlota Camps
Junts considera que detrás de las investigaciones judiciales contra el PSOE hay "indicios graves" y descarta que se pueda hablar de 'lawfare', un concepto que los posconvergentes usaron mucho durante el 'procés' y que consiste en el uso estratégico de las leyes o del sistema judicial para perjudicar a rivales políticos. "Lawfare es inventar, aquí hay indicios claros", ha sentenciado la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que también ha añadido que las pruebas son "graves" y que es necesario que el PSOE -y también el PSC- den explicaciones.
Así, Nogueras ha tratado de desvincular los casos que actualmente afectan a los socialistas de una supuesta operación de Estado contra el actual Gobierno por haber negociado y pactado con los independentistas, a pesar de que los dos principales negociadores con Junts -Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero- están ahora siendo investigados. Según la portavoz del partido en Madrid, no son comparables los casos del procés, en que ha recordado que llegaron a haber acusaciones de "terrorismo", con las causas ahora abiertas alrededor del PSOE. "Estamos hablando de cosas muy diferentes", ha rematado.
Ante toda esta situación, Nogueras se ha preguntado por qué Pedro Sánchez no convoca elecciones y ha pedido la comparecencia de los máximos dirigentes del PSOE y también del PSC. Junts ya registró este miércoles una petición para que el president Salvador Illa diera explicaciones ante la Cámara catalana, después de conocerse que la Audiencia Nacional hizo un requerimiento reclamando todos los gastos de la campaña electoral catalana de 2024.
La posconvergente ha negado que PSOE y PSC sean partidos diferentes, aunque jurídicamente así consta, y ha recordado que la portavoz actual del PSOE es militante del PSC. "Los dos tienen que dar explicaciones", ha rematado, al tiempo que ha evitado dar pábulo a una eventual moción de censura contra Sánchez impulsada por el PP y Vox.
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