Campaña Flash Mayo
Caso Nummaria
La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal
La AN ha ordenado que se repita el juicio contra la intérprete con un tribunal diferente
EFE
Madrid
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu de fraude fiscal en el denominado caso Nummaria, y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.
En su resolución, de 389 páginas, el tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado, contra la sentencia que absolvió a ambos, al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.
- Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes
- Paga 30 euros de taxi para una cita en Ibiza y él le propone volver en autobús: “Estás canceladísimo”
- Una joven con trabajo en Ibiza muestra cuánto le toca pagar a Hacienda: “Nadie te explica esto cuando emigras”
- Personas alojadas en el asentamiento de sa Joveria: 'Hasta que no venga la policía y me eche a hostias no me voy
- El mercado inmobiliario empieza a corregirse: el 12% de las viviendas en venta en Baleares baja su precio en el primer trimestre
- Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web
- Borja Iglesias se entera de su fichaje en el Mundial durante su escapada en Ibiza
- El aeropuerto de Santiago de Compostela estrena conexión directa con Ibiza tras reabrir su pista