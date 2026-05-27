El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y apunta al 'número dos' de Santos Cerdán en una nueva causa contra el partido con una decena de investigados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a Ana Fuentes, gerente del PSOE, al exsecretario general del partido que acabó en prisión por el caso Koldo, Santos Cerdán y a otras ocho personas, en una nueva causa contra el partido, que se ha conocido cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaban a primera hora de este miércoles, en su sede central, en la calle Ferraz de Madrid, para entregar un requerimiento de información en relación con transacciones económicas del partido.

El magistrado, además, apunta al exnúmero dos de Cerdán, el diputado por Jaén Juan Manuel Serrano Quintana, que al aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo, y a Juan Francisco Serrano Martínez, respecto a los que fuentes de la Audiencia Nacional señalan que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan. No obstante, habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El magistrado dirige el procedimiento, en concreto, ademá de contra Fuentes y Cerdán, contra Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver -que ejerció la defensa de Koldo García en un primer momento- por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También se incluyen en la lista de nuevos investigados uno de lo abogados de Cerdán, Jacobo Teijelo, y el guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Igualmente, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

El requerimiento de documentación enviado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 se dirigía a Gerencia del partido. Las fuentes consultadas señalan que se está pendiente de cómo se dé refspuesta a ese requerimiento, porque si no hubiera colaboración o no fuera la esperada, podría acabarse por realizar un registro en la sede socialista. De hecho el número de guardias civiles en Ferraz ha ido aumentando: de los dos inciales han pasado a ser seis, incluido el jefe del operativo, y una parte del equipo de policía judicial ha entrado con bolsas, indican las mismas fuentes.

Lo que sí están ya registrando los agentes es el despacho y domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como inmuebles del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset.

Antecedentes

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigaba hasta ahora en el caso SEPI a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Zarrías había declarado como testigo en la causa que se estaba instruyendo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla contra Leire Díez y el empresario Pérez Dolset por presuntamente haber intentado desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos, su jefe, Alejandro Luzón, al considerar que investigaban judicialmente al PSOE o personas con él relacionadas, como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para perjudicar al partido.

El caso SEPI, que se encuentra bajo secreto, le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.