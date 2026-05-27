Corrupción
El PSOE aclara que la Guardia Civil está haciendo en Ferraz "un requerimiento de documentación", no un registro
El partido dice que mantiene la "máxima colaboración con la justicia" y "respecto absoluto de las actuaciones judiciales"
El PSOE ha asegurado, mientras agentes de la Guardia Civil permanecen en su sede de la calle Ferraz de Madrid, que los agentes están realizando "un requerimiento de documentación", no un registro, como han afirmado el PP y Vox. Dicho requerimiento se produce en el marco de un procedimiento que sigue el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y es "ajeno a una investigación de financiación ilegal", como también ha aseverado la oposición.
Desde pasadas las 9:00 horas, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en Ferraz. A partir de ese momento, decenas de periodistas y curiosos han tomado la puerta de la sede socialista a la espera de la salida de los agentes, mezclados con los transeúntes y con los obreros que trabajan en la restauración de la fachada del PSOE.
El partido ha añadido en una nota informativa que "por supuesto, dicha solicitud de requerimiento se ha atendido con plena colaboración" por parte de Ferraz. La dirección socialista asegura que el PSOE "mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la justicia y de respecto absoluto a las actuaciones judiciales".
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