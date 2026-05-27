EXTREMADURA.-Fernández recuerda que eliminar la lengua árabe de los colegios forma parte del acuerdo de gobierno en Extremadura
EP
MÉRIDA, 20 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha recordado que eliminar el programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí forma parte del acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y Vox en la región y que se cumplirá "a rajatabla".
"Es que está en el acuerdo de gobierno, el acuerdo de gobierno dice eso y se va a cumplir a rajatabla. No hay opción a otra cosa, lo que está escrito, lo que está firmado, lo que está pactado se va a cumplir en su totalidad. Todos los puntos que ustedes conocen se van a cumplir en su totalidad y ese es uno de ellos y se va a cumplir en su totalidad y a rajatabla", ha incidido.
De esta forma, y a preguntas de los medios sobre cuándo se dejaría de impartir este programa, el vicepresidente de la Junta ha señalado que la intención es que sea "desde ya". Cabe destacar que el acuerdo entre el PP y Vox, formación a la que pertenece Óscar Fernández, recoge como plazo para esta medida la fecha de septiembre de 2026.
Fernández ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por las peticiones que han venido realizando profesores de Talayuela (Cáceres) a favor de la continuidad de dicho programa por favorecer la convivencia y la integración del alumnado.
También, y sobre las declaraciones realizadas por la portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, sobre la desarticulación de una trama de empadronamientos fraudulentos de extranjeros en la provincia de Cáceres, Óscar Fernández ha apuntado que, "detrás de la inmigración ilegal, hay un "negocio espurio" y que "intenta beneficiarse" del sistema de protección español.
"Nosotros vamos a combatir ese fraude, igual que cualquier otro, independientemente que sea de la inmigración ilegal o en cualquier otro aspecto que nosotros entendamos que se está, insisto, cometiendo fraude a todos los ciudadanos que con su esfuerzo están contribuyendo a mantener el sistema", ha señalado el vicepresidente de la Junta.
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