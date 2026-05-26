El Ejecutivo dará luz verde este martes a la ley que regula los 'deepfakes' sexuales y sanciona los abusos de la IA con hasta 35 millones

El Consejo de Ministros aprobará este martes al proyecto de Ley para el bueno uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que pretende adaptar el reglamento adoptado por la Unión Europea a principios de este mes. La nueva legislación impondrá sanciones por el uso indebido de esta tecnología, con multas de hasta 35 millones de euros.

La ley adopta el marco europeo más amplio para la regulación de la IA, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo este mes, y tiene por objeto garantizar un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de la inteligencia artificial, ayudando a los usuarios de la Unión Europea a distinguir entre contenidos reales y contenidos generados por la IA.

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública han informado a la agencia EFE de que el proyecto de ley es uno de los que serán examinados este martes por el Consejo de Ministros, un año después de que el Gobierno aprobará el borrador inicial.

El proyecto de ley también se sometió a un periodo de consulta pública y fue examinado por diversos organismos gubernamentales, como el Consejo General del Poder Judicial. La ley aún debe ser aprobada por las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, y establece distintos niveles de infracciones.

Al igual que su homólogo europeo, el proyecto de ley establece una serie de prácticas prohibidas en el uso de esta tecnología, como el empleo de técnicas para explotar las vulnerabilidades de los usuarios, tales como su edad, discapacidad o situación socioeconómica. Un ejemplo de ello es la identificación de usuarios con adicción al juego y la promoción dirigida a ellos para que se unan a plataformas de juego online.

El nuevo borrador, que se revisará hoy, incluye ahora algunos cambios que se han adoptado a nivel europeo, entre los que destaca, concretamente, una prohibición específica de los ‘deepfakes’ (ultrasuplantación) sexuales. Esta enmienda, que se incluyó en el reglamento europeo sobre IA a propuesta del Gobierno español, surge tras la polémica generada por las imágenes de desnudos de mujeres y menores creadas por Grok, el asistente virtual de X.

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Las multas oscillan entre los 6.000 euros con respecto a los casos más leves, hasta los 35 millones en casos más graves.