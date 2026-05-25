La UDEF alerta al juez del caso Zapatero de que la SEPI le ha aportado carpetas "vacías de contenido sin documentación"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Zapatero, que la información aportada por la SEPI en relación con el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros "está incompleta", ya que "si bien las carpetas coinciden con lo indicado en el documento guía aportado" por la entidad, "muchas de las carpetas se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación".

En uno de los informes en los que el juez ha basado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, los agentes destacan que entre las carpetas remitidas por la SEPI que están vacías se encuentran las que "contienen información relativa a las comisiones de seguimiento". Añaden que "otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los relativos a la subsanación de errores)" y en relación con las comunicaciones, "los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios" entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la compañía aérea, "tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante en relación con la concesión de la ayuda pública".

Esos problemas ya se pusieron en conocimiento del magistrado en un informe anterior en febrero, y se procedió a reiterar el requerimiento de información para que la completara ya que la "remitida era incompleta y presentaba carencias". Esta segunda petición de información se respondió mediante la facilitación de dos copias del expediente de referencia. En él, la SEPI indicaba que la información aportada equivalía a la presentada originalmente, a la que únicamente se añadía que la información adicional referida al seguimiento de la financiación efectuado desde 18/12/2025 a fecha actual”. Pero la UDEF ha comprobado que, "al comparar el contenido de la respuesta del primer requerimiento con el contenido de la respuesta de la reiteración, se observa que ambos difieren más allá de lo indicado por la SEPI".

Sin documentos de la auditora

Los agentes también señalan que el 15 de abril desde los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, en los que comenzó la investigación y que acabaron inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, también se les hizo llegar información sobre el expediente de concesión de la ayuda pública de la SEPI.

Aparte de las carencias detectadas, el informe señala que en la carpeta dedicada a la documentación aportada por Plus Ultra a Deloitte para la elaboración de su informe legal no se encuentran documentos a los que la auditora se refiere en el mismo y que deberían figurar entre los incluidos en el expediente, como el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social o el contrato del arrendamiento de aeronave suscrito el 30 de noviembre de 2019, con Modus Securitisation.

Los agentes destacan que se han hallado tres documentos que la SEPI requirió a Plus Ultra para la subsanación de los errores de la solicitud, lo que deja "patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos" de la aerolínea y José Ángel Partearroyo Martín (director de Participadas IV de la SEPI) "al menos en esta fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF".

El informe señala que se puede observar la respuesta por parte de Plus Ultra a la petición de subsanación de errores efectuada el 22 de diciembre de 2020, pero no así la petición por parte de la SEPI enviada una semana antes.