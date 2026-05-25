El PP considera el nuevo informe de la UCO sobre Begoña Gómez la prueba de que el Gobierno "está quebrado"

El Partido Popular (PP) considera que el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que detalla pagos desde su "esfera personal" para el desarrollo del 'software" de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es una prueba más de que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "está quebrado".

Así lo manifestó este lunes en las redes sociales el secretario general de los populares, Miguel Tellado. La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo añadió: "El informe de la UCO desmiente y acorrala a Begoña Gómez. La Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense. Además, acredita que esa herramienta se creó mediante contrataciones amañadas. Cada día en La Moncloa es un día robado a los españoles".

Por su parte, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en su rueda de prensa semanal en la sede central de los populares en Génova, señaló que con respecto a la investigación judicial a Begoña Gómez "la preocupación es la misma que con su hermano [David, cuyo juicio oral por la adjudicación presuntamente ilegal de una plaza en la Diputación Provincial de Badajoz comienza esta misma semana], es la misma que con Koldo, es la misma que con Ábalos, es la misma que con Zapatero... no beneficia a nadie, la imagen que se está proyectando es extraordinariamente grave".

"Es inaceptable desde el punto de vista ético"

Sémper, como en muchas otras ocasiones, afirmó que con independencia de lo que determinen finalmente los tribunales, el caso "es inaceptable, desde un punto de vista ético y moral. Nuestra censura es política, ante el comportamiento que se está dibujando; nuestra censura es ética, ante el comportamiento que se está dibujando tanto del hermano como de la mujer", remarcó.

Por otra parte, el portavoz de la dirección popular, que no abordó el asunto en su intervención inicial, pero sí todo lo relativo al caso Zapatero, volvió a mostrar su "respeto" a las unidades de élite que investigan este tipo de escándalos, tanto la UCO como la UDEF, la unidad del Cuerpo Nacional de Policía que ha investigado la presunta actividad delictiva de Zapatero, como se ha conocido con importante grado de detalle los últimos días.

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El diputado popular evitó dar una respuesta concreta sobre la posibilidad de una moción de censura a Pedro Sánchez, reavivada por las declaraciones de este fin de semana del presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien consideró que sería "irresponsable" continuar con la legislatura hasta el final, como pretende el presidente del Gobierno, después de la tormenta política desatada tras el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el que se imputa a Zapatero. Adelantándose incluso a las preguntas de los informadores, Sémper reflexionó al respecto: "Entiendo la ansiedad y entiendo el interés informativo, y a pesar de que me vayan a repetir la pregunta a la respuesta que yo me estoy adelantando, se lo tengo que decir: si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen", concluyó.