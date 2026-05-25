La policía encontró casi un centenar de joyas en el despacho de Zapatero que su secretaria atribuye a "don José Luis y doña Sonsoles"

Los agentes de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional encontraron casi un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte situada en una de las habitaciones del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz que según su secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar procedía de la vivienda "de don José Luis y doña Sonsoles", según detalla el acta de entrada y registro en estas dependencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Entre el material recogido, collares, pulseras, brazaletes, conjuntos de sortija y pendientes de lo que parecen ser piedras preciosas, algunos de ellos dentro de bolsas con la inscripción Presidencia del Gobierno de las que los agentes realizaron un total de 17 fotografías. También se incautaron en estos despachos decenas de agendas y se procedió a la descarga del ordenador de lasecretariaa del expresidente.

Al entrar en el despacho, que abrió de forma voluntaria la secretaria de Zapatero, se notificó la orden de entrada y registro también a otra de las trabajadoras, Judith Laure Wells Sutton, momento en el que procedieron a empezar a registrar los cinco despachos ocupados en estas oficinas, que añadían tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones.

Incautaciones a Gertru

En la primera de las habitaciones registradas, los agentes se incautaron de 17 carpetas de diferentes colores con documentación referidas a diversas empresas, entre las que se encontraba una titulada "Análisis Releante" que parece alusiva a la empresa Análisis Relevante propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero, que fue el según los investigadores canalizó pagos de la trama tanto directamente al presidente como a la empresa de sus hijas Whathefav. Otras carpetas aluden a otras empresas como son 'Chinailnk Asia' , 'IDC Instituto Diplomacia Cultural' , 'Eyee Ernste Young' , ' Focus Social Recheach', 'Thinking Heads' (una firma que organiza conferencias de líderes de laizquierda). También recogieron en dicho despacho siete agendas blancas tituladas 'Presidente Zapatero' ,dos pendrives y dos teléfonos móviles de Gertrudis.

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Notas manuscritas

Por otro lado, los agentes recogieron doce agendas de color negro y un sobre de color marrón con notas manuscritas y el teléfono móvil y un disco duro en el despacho de Judith. En el ordenador de Gertrudis encontró información de diversos correos que "se procede a salvaguardar", según detallan los agentes, dos de ellos con el dominio de psoe.es y otro con la direccionpresidentezapatero@presidentezapatero.com.