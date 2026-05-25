La Policía encontró 286.070 euros en la casa de "Julito" y 107.000 más 75.000 dólares en la del presidente de Plus Ultra

La unidad de delitos económicos de la Policía (UDEF) encontró el pasado 11 de diciembre de 107.000 euros en efectivo, en billetes de 100 y 200 euros; además de 75.175 dólares en billetes de diferente entidad durante el registro del chalet que ocupaba en Alcobendas (Madrid) el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. En la casa de Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y dueño de Análisis Relevante -- desde la que se pagó al expresidente socialista y a la empresa de sus hijas-- el metálico ascendía a 286.070 euros, repartido en diversos paquetes y lugares tan distintos como una bolsa de golf o una caja de vasos.

Así consta en la actas de entrada y registro confeccionadas por la Policía que obra en el sumario judicial del caso en el que ha sido imputado Rodríguez Zapatero por varios delitos relacionados con un presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido a esta compañía aérea durante la pandemia.

Los dos 'Julios' fueron detenidos el pasado mes de diciembre en relación con "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela" junto al número dos de la compañía aérea, Roberto Roselli. Desde las empresas controladas por Martínez -muchas de ellas de carácter instrumental, según los investigadores-- se realizaron pagos a Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas, Whathefav, por servicios sospechosos de ser en realidad falsos para encubrir mordidas.

En el auto de imputación del expresidente se citan mensajes en los que los exdirectivos de la compañía aérea aludían a estos pagos y también a la presunta implicación de Rodríguez Zapatero en gestiones concretas para la obtención del rescate. Igualmente, hablaban de la creación de un "Kitchet Gabinet" para "cortar" la investigación del caso que ya instruía por esta operativa la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que se inhibió posteriormente a la Audiencia Nacional.

Sobres intervenidos en el registro del domicilio de Julio Martínez / EL PERIÓDICO

Otras cantidades en la casa de Julio Martínez se escondían en bolsas de viaje en el salón, un neceser, la encimera del baño una caja de vasos, un radiador de la calefacción, cajoneras etc. Sobre la documentación incautada, se destaca una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra líneas aéreas" que contienen anotaciones manuscritas que a juicio de los investigadores "trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario", al proyectarse "directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil", se añade.

El sumario constata que Julio Martínez Sola y el resto de directivos de Plus Ultra recurrieron a "Julito" para conseguir la ayuda pública del Gobierno socialista. En concreto, en un mensaje de 18 de mayo de 2020 el director ejecutivo de la aerolínea Roberto Roselli, otro de los arrestados en diciembre pasado, informa al exconsejero de la compañía Rodolfo Reyes que él no hablaba directamente con el expresidente, sino con su "lacayo", Julio Martínez Martínez.