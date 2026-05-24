Caso Plus Ultra
El PNV ve "irresponsable" que Sánchez siga "más allá de 2026 sin rumbo, sin mayoría estable y con una agenda judicializada"
EP
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que, con el actual "panorama", es "ciertamente muy difícil que (Pedro) Sánchez pueda culminar la legislatura" y, por su parte, ha defendido que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".
En un acto político celebrado este domingo por el PNV en la localidad vizcaína de Durango, Esteban ha aludido a "todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español" y que son "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".
"Aquí no vale todo", ha advertido el presidente del PNV, que ha recordado que "ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero", al que el presidente Sánchez ha mostrado apoyo "absoluto". Aunque se está "en una fase indiciaria de la instrucción" del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno "es muy grave y muy preocupante".
"Esto es muy serio"
Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez "no puede pretender ventilar el asunto apelando al 'lawfare' y listo" porque "esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones". Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco va a "seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales".
A su entender, el "panorama" hace "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura" y, de hecho, en su opinión, "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".
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