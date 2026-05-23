La UDEF constata el liderazgo de Zapatero en la red de influencia en la "validación de potenciales clientes" y que imparte instrucciones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía constata el liderazgo de la red de influencia investigada por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no sea visible en la estructura formal, "a partir de diferentes indicios, como son la selección o validación por su parte de los potenciales clientes de la red de influencia, la impartición de instrucciones para la creación de sociedades fuera de España, en territorios off shore, o la adopción de estrategias para tratar de desvincularse de la propia red que lidera".

En un informe policial de 186 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los investigadores desgranan los indicios recabados en las pesquisas y en los que el juez José Luis Calama se ha basado para citar como imputado al expresidente socialista el próximo 2 de junio. Los investigadores señalan que Zapatero "emplearía sus contactos para obtener beneficios para sus clientes".

"En un segundo nivel jerárquico dentro de la red de influencias se encontrarían Manuel Aarón Fajardo García y Julio Martínez Martínez, los cuales actuarían como personas de confianza del expresidente y ejercerían como interlocutores directos con los clientes de la red".

Imagen de Roberto Roselli / EL PERIÓDICO

"Las dinámicas de la operativa diaria de la red serían llevadas a cabo por un tercer nivel jerárquico, conformado por la secretaria de la oficina de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Giménez, y por el gestor del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, Cristóbal Cano Quiles, los cuales no serían ajenos a un conocimiento general de la operativa de la red organizada en torno al ejercicio de influencia", explican los investigadores.

El informe incluye la conversación que el 17 de mayo de 2020 se produce entre Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra, y Julio Martínez, en la que el primero informa al segundo de los "problemas económicos que presenta la aerolínea y comienza a hablar sobre la reestructuración de los contratos que tiene con los arrendadores financieros, que añadidos a otros problemas, han ocasionado que las necesidades de caja se cubran a corto plazo y que ¡precisan de financiación por un importe de 15 millones de euros'. Según indica, lo han solicitado a entidades financieras y no han obtenido respuesta".