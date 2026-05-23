Un año para las elecciones municipales: larga y dura precampaña con las generales de fondo.

A un año desde este sábado para que los españoles acudan a las urnas con el fin de elegir a sus alcaldes y a una decena de presidentes autonómicos, el ambiente político hace prever una dura precampaña de doce meses y con la incógnita del momento en que se convocarán los comicios generales.

Será el 23 de mayo del próximo año cuando se celebrarán las elecciones municipales y en gran parte de las comunidades, ya que la fecha para ello está fijada en la ley electoral.

En concreto, determina que esos comicios, en el año que correspondan, se celebrarán el cuarto domingo de mayo.

Por tanto, justo dentro de un año se decidirá el signo político de los ayuntamientos de toda España y los integrantes de diez parlamentos autonómicos (los de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) y de las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tras el resultado de las últimas elecciones de este tipo, las celebradas en mayo de 2023 y en las que el Partido Popular se impuso tanto en el cómputo de votos como en número de concejales y fue la fuerza más votada en la mayoría de comunidades en liza, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió convocar los comicios generales para dos meses después.

Una convocatoria en la que aunque el PP fue de nuevo el partido más votado, el líder socialista logró reunir los apoyos suficientes para ser investido de nuevo presidente.

No al superdomingo

Sánchez repite una y otra vez que las próximas serán cuando toca, en 2027, algo en lo que ha insistido esta misma semana en el pleno del Congreso después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le volviera a pedir su dimisión.

En esta ocasión por la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que haya sido llamada a declarar el 2 de junio por la Audiencia Nacional en el caso relacionado con la aerolínea Plus Ultra.

Si se une a ello que ha asegurado también que pretende agotar el mandato, las generales serían poco después de las municipales.

Lo que de forma mayoritaria no desean los representantes municipales y autonómicos del PSOE, sobre todo después de los resultados del partido en la serie de comicios territoriales de los últimos meses (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía), es que hubiera un superdomingo electoral porque interpretan que les perjudicaría.

Es decir, que no ven con buenos ojos que Sánchez hiciera coincidir las generales con las municipales y autonómicas del 23 de mayo.

Pero sería una sorpresa que lo hubiera ateniéndose a las palabras que el propio Sánchez dijo en uno de los momentos más complicados de su mandato, en junio del año pasado tras la salida del PSOE del que era secretario de Organización Santos Cerdán, después de un informe de la UCO que le implicaba en una presunta trama de comisiones por adjudicaciones de obra pública.

Sánchez, además de reiterar que esa situación no le iba a desviar de su objetivo de culminar la legislatura, descartó en rueda de prensa la coincidencia de los comicios.

"Yo he respetado siempre los ámbitos de decisión y de elección de los ciudadanos a la hora de elegir a los alcaldes o presidentes autonómicos, y eso va a seguir siendo así. No va a haber un superdomingo electoral (...). Nunca he hecho eso -apostilló- y no lo voy a hacer".

Pero con independencia de cuándo se convoquen finalmente las generales y si los acontecimientos no alteran los planes del presidente del Gobierno de que sean el próximo año, lo que va a haber es una precampaña unificada ante la doble cita con las urnas.

Empiezan los movimientos

Una precampaña larga y que se prevé tensa dando continuidad al ambiente de crispación que se ha vivido durante la legislatura y que se recrudece en semanas como la actual tras redoblar la oposición sus críticas y acusaciones al Gobierno ante la situación del expresidente Zapatero.

Cuando queda un año para esos comicios locales y autonómicos, empiezan los movimientos por parte de los partidos para prepararlos, que en muchos casos conllevarán la celebración de primarias para designar a sus candidatos y negociaciones entre formaciones para acudir en coalición.

El PSOE ha convocado una reunión de su Comité Federal el 27 de junio en la que, más allá de abordar inevitablemente la situación provocada por la citación judicial de Zapatero, prevé preparar el calendario de candidaturas para esos comicios.

También hay candidatos que empiezan a posicionarse, y esta misma semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó su intención de optar a la reelección tras lo que calificó de un "proceso de reflexión" personal.

Por su parte, en el seno de Más Madrid y tras evidenciar unas primeras diferencias, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el diputado en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado, llegaron a un acuerdo por el que la primera encabezará la lista de su formación en los comicios de esta comunidad.

En febrero, Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns, ganó las primarias para ser el candidato de Barcelona en Comú (BComú) en las próximas elecciones al ayuntamiento de esta ciudad.

Hay pendiente también la celebración de congresos como el de PP en la Comunidad Valenciana con la incógnita aún no despejada de si el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, optará a continuar en ese puesto.

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En esta misma región, la que fuera vicepresidenta autonómica Mónica Oltra, espera el refrendo de Compromís, en medio de reticencias internas, para disputar la alcaldÍa de Valencia.