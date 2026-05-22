VOX
Santiago Abascal se reúne con el nuevo embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr.
En el encuentro, el líder de Vox ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción
EFE
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este viernes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.
Según ha publicado Abascal en su cuenta oficial en X, en este encuentro ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y que también tienen una preocupante dimensión internacional".
"Como llevo haciendo desde hace años con todos nuestros socios y aliados internacionales, he dedicado tiempo a explicar la grave situación que atraviesa España", ha publicado Abascal en el mensaje en red social.
Más de una hora ha durado la reunión entre el presidente de Vox y el embajador, a quien ha explicado la postura y las diferentes acciones de la formación política en el ámbito nacional e internacional.
- Los mejores planes para la Semana Santa en Ibiza y Formentera
- Los entrenadores ya coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
- Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
- Los socorristas rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza
- Violencia en el fútbol base en Ibiza: La SD Portmany condena una agresión que sufrió uno de sus aficionados en un encuentro de cadetes
- Las quejas obligan a Educación a replantearse el sistema del comedor escolar
- Obras en Ibiza: el nuevo bulevar de Sant Antoni, pendiente de la conexión eléctrica para cerrar el tráfico
- Aeropuerto de Ibiza: 'La solución no es construir más 'duty free'