Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional por el 'caso Koldo', ha asegurado que avisó al presidente Pedro Sánchez sobre su negativa para aprobar el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. "No era una aerolínea consolidada", ha recordado.

En declaraciones emitidas por el programa 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogidas por Europa Press, el exministro ha querido negar que existieran "dos caminos" para conseguir el rescate, tal y como sospecha el juez José Luis Calama en el auto de imputación al expresidente socialista: una a través del propio Ábalos y otra mediante Zapatero, que adquirió "un papel predominante" y permitió a la aerolínea lograr sus objetivos.

Para Ábalos, la existencia de estas dos líneas de influencia diferenciadas es "falsa". "Nadie se dirige en ningún sentido a mí. Todo lo contrario", ha dicho el exdirigente socialista, que también cuenta que fue en el Consejo de Ministros donde se enteró de la aprobación del rescate.

Según ha explicado, Zapatero le puentea y "habla directamente" con el que era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Entonces, Ábalos se dirigió al presidente del Gobierno para mostrarle su rechazo al préstamo. "Cuando me enteré, me referí al presidente advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada", ha desvelado, para también asegurar después que desconoce si su exasesor Koldo García intercedió porque "actuaba por la calle lateral".

En una conversación desvelada por el diario 'El Mundo' entre Ábalos y Saura, ambos ya mostraron su oposición al rescate. "Mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra, y dos, que la Sepi está fuera de control", le escribió entonces el ex secretario de Estado.

Se siente agraviado por el PSOE

En las mismas declaraciones enviadas desde la prisión Soto del Real, Ábalos también ha mostrado su indignación con la diferencia de trato del PSOE con su caso y la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

"Existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad", ha lamentado el exministro. "Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido", ha zanjado.

El Gobierno defiende el rescate

Por su parte, el Gobierno recordó que Plus Ultra recibió esa ayuda en marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por el impacto de la pandemia. "Como compañía aérea, formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector. Las ayudas responden a un procedimiento administrativo", indicaron las fuentes del Ejecutivo.

Desde el Gobierno han señalado que la adjudicación de los préstamos "se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos".

En el caso concreto de Plus Ultra, han precisado que la decisión favorable se tomó a partir de "media docena de informes técnicos" que "avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos".

Desde Plus Ultra, además, han trasladado su "total disposición a colaborar" en el caso que investiga la Audiencia Nacional por el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en pandemia y la supuesta red de tráfico de influencias que, según el juez instructor José Luis Calama, lideraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado de este jueves, Plus Ultra ha señalado que ha tenido conocimiento del levantamiento del secreto del sumario de la causa judicial y que está "analizando" el auto "con el máximo rigor".

Bruselas dice que se siguió el marco europeo

Asimismo, la Comisión Europea ha recordado este viernes que el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra no necesitó su visto bueno para ejecutarse de acuerdo a las reglas europeas de ayudas de Estado, porque no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que la operación sea notificada a Bruselas para su examen individual y porque el apoyo llegó a través de un fondo de recapitalización que sí fue validado por sus servicios

De acuerdo a las reglas del marco temporal que la Comisión puso en marcha para apoyar a las compañías más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, "sólo las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros, destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas, debían ser notificadas a la Comisión para su evaluación individual", ha recordado en declaraciones a Europa Press el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

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El rescate de Plus Ultra, por tanto, no se situaba entre los casos que debían someterse al escrutinio comunitario, "por lo que la Comisión no lo examinó individualmente", ha precisado el portavoz, quien también ha indicado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a través del cuál se canalizó el apoyo a la aerolínea sí fue validado por la institución comunitaria el año anterior a que se concediera el rescate.