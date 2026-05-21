La trama de Zapatero pactó una "comisión" del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona

La trama investigada en la causa en la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pactó una "comisión" del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona. La negativa de los Comuns de Ada Colau de apoyar unos Presupuestos que no excluían de forma clara este macroproyecto obligó al entonces president de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) a adelantar casi un año las elecciones al Parlament, que se celebraron en mayo de 2024 y que terminaron dando la victoria al socialista Salvador Illa.

En el auto de imputación de Zapatero se alude a esta operación en el marco de las relaciones mercantiles entre el Grupo Aldesa (controlado desde 2020 por una empresa china) y Análisis Relevante, la consultora propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente Rodríguez Zapatero, que centra las pesquisas por sospechas de que podría haber servido para vehicular pagos presuntamente irregulares al expresidente y la empresa de sus hijas, Whathefav, por casi medio millón de euros. Otros pagos desde empresas de la órbita de Martínez habrían elevado esta cantidad hasta los dos millones de euros, según consta en la resolución judicial.

Así, los agentes de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) que investigan este asunto ha intervenido varios contratos entre Grupo Aldesa y la mercantil Idella Consulenza Strategica, propiedad de Martínez, uno de los cuales constituye un contrato (con fecha de 1 de octubre de 2021) para la búsqueda de oportunidades de negocio y su intermediación, "con una contraprestación del 3% sobre el valor del contrato". En ejecución de este contrato "se documenta una oportunidad de negocio" fechada en abril de 2022 relativa al proyecto "Hard Rock" en Tarragona, por un total 2. 000 millones de euros.

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado / CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

El proyecto viene asociado a dos adendas. En la primera, se fija la retribución entre el 1 y el 3 por ciento, mientras que en la segunda, fechada en mayo de ese mismo año, la contraprestación la establece definitivamente en el 3%. Se da la circunstancia de que Idella es la misma empresa que la investigación sitúa como propietaria de todas las participaciones de una 'offshore' en Dubái que se habría constituido "por "indicaciones" del propio Rodríguez Zapatero en marzo de 2022, y proyectaba obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años".

Borrar "comisión"

Siguiendo con el plan para el Hard Rock, la documentación obrante en la causa también acredita que el 24 de mayo de 2022 el abogado de Plus Ultra Santiago Fernández Lena remitió al gestor de confianza de Martínez, Cristóbal Cano, y a otro de los implicados en este proyecto, Enrique Iranzo, un borrador de contrato entre Idella y Aldesa, "con idéntico objeto y remuneración del 3%". Dos días después, el hombre de confianza de Julio Martínez pide al letrado, por indicación de su jefe, que elimine del documento la palabra "comisión".

Para los investigadores, la instrucción expresa de eliminar la palabra "comisión", unida al análisis conjunto de la documentación intervenida sobre este asunto, permite inferir que este tipo de operativa "se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones". Este patrón reproduce el observado en otras sociedades investigadas en esta causa y, a juicio del juez Calama, "refuerza la existencia de una estrategia orientada a ocultar o disfrazar pagos de distinta naturaleza".

La información de la Oficina Nacional de Investigación apunta a que no consta ningún pago de Aldesa a Idella Consulenza Strategica, por lo que los contratos examinados podrían no haberse materializado. No obstante, ya se ha señalado en este informe que Rodríguez Zapatero dio instrucciones para constituir la sociedad Landside Dubai Fzco -participada al 100% por Idella-, mencionando incluso la posibilidad de canalizar a través de ella el cobro del 1% del rescate de 53 millones de eurosPlus Ultra, lo que aporta un indicio adicional sobre la finalidad económica real de estas estructuras.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero / Eduardo Parra - Europa Press

En su día, y con respecto al proyecto de Hard Rock en Tarragona, el ejecutivo de Aragonès argumentó que no podía frenar la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) que debía regular los terrenos en los que se instalaría esta iniciativa privada, al tiempo que remarcaba que las cuentas no preveían ninguna partida para este proyecto. Esta explicación no convenció a los de Colau y la división en la izquierda malogró el acuerdo presupuestario, obligando al adelanto electoral.