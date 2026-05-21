Renovado el acuerdo entre España y Estados Unidos para compartir las bases de Morón y Rota

De momento, no hay retirada de las fuerzas aéreas y navales norteamericanas de las bases españolas de Rota y Morón, pese a lo repetido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pese, incluso, a algún apócrifo correo electrónico que circuló por el Pentágono. Cuando concluya este jueves, el pacto bilateral de defensa entre España y Estados Unidos tiene nueva vigencia por otro año más, pues ha entrado en renovación automática sin que Estados Unidos -ni España- lo hayan denunciado.

Su nombre es Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Su primera versión fue un acuerdo negociado por Franco con la administración de Harry Truman y la de su sucesor, Dwight D. Eisenhower, en 1953. El pacto se refundó con la democracia en 1988, gobernando Felipe González y Ronald Reagan. Las últimas revisiones tuvieron lugar en 2002, 2012 y 2015.

La revisión de 2012 -conocida entre los negociadores como “segunda enmienda”- modificó, entre otros detalles, los periodos de vigencia del renovado acuerdo de 1988. Aquella segunda enmienda entró en vigor el 21 de mayo de 2013 por un periodo de ocho años, cuando las partes se intercambiaron sendas comunicaciones por escrito asegurando que el texto cumple sus respectivos requisitos constitucionales. A partir de entonces quedaba fijada la renovación anual automática: el convenio “quedará prorrogado por periodos de un año, salvo que alguna de las partes notifique por escrito a la otra su voluntad contraria, al menos seis meses antes del final del período inicial de ocho años o de cualquiera de los períodos subsiguientes de un año”, dice en sus disposiciones finales.

Entre militares, calma

“En la vida diaria de Rota, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones, nada ha pasado”, explica a este diario un alto oficial de la Armada cuando se le pregunta si la tensión diplomática entre Estados Unidos y España está afectando al clima de cooperación entre militares norteamericanos y españoles.

Pilotos de helicóptero del Maritime Strike Sqadron de la US Navy y del X Escuadrón de la Armada preparaban un ejercicio conjunto el pasado 4 de abril / Rota NAVSTA - US Navy

Hay estridencia en los altos niveles políticos, pero no a nivel del suelo, donde operan los militares. España ha trabajado con Estados Unidos, por ejemplo, en la reciente evacuación de los militares destinados en las dos misiones de asistencia a Irak, “en excelente relación”, subrayaba la ministra de Defensa, Margarita Robles el pasado lunes en el Congreso.

Rota y Morón -y más la primera que la segunda- han sido repetidamente glosadas por sucesivas cúpulas militares norteamericanas como un elemento esencial de la proyección de fuerza de Estados Unidos. Viene siendo así, como tiene contado este diario, desde que, en 1947, la CIA asesoraba a la Casa Blanca y los mandos militares sobre la necesidad de establecer bases en la península ibérica.

El coronel del Ejército Jose Luis Calvo, exdirector del Área de Estudios de la Secretaría General de Política de Defensa, cree que Rota y Morón “para Estados Unidos son muy importantes, especialmente Rota, que es la llave para controlar el acceso al Mediterráneo y para apoyar operaciones tanto en África como en Oriente Medio”.

Rota es un destino querido por los militares norteamericanos en Europa porque “tiene buenas infraestructuras y buen nivel de vida y seguridad”, explica.

Una asistente en tierra guia a un caza del Ala 11 del Ejército del Aire en la base de Morón. / Beatriz Martín Blancas - EA

En opinión de este militar experto en estrategia, las bases también son importantes para España. “La presencia militar norteamericana es un elemento esencial de nuestra disuasión y los acuerdos con EEUU son bastante ventajosos -opina-. De hecho, las bases nos han permitido tradicionalmente compensar ante otros aliados el gasto limitado en defensa”.

“Un win-win”

El general Miguel Ángel Ballesteros, que fue director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del Departamento de Seguridad Nacional, ve en las bases de utilización conjunta “un win win”.

Ballesteros sabe que para el Pentágono lo más valioso que tiene en España es Rota. “Es una base aeronaval con excelentes prestaciones. Por su pista de aterrizaje y las características de su puerto”, dice, y relata que la US Navy encuentra en la base gaditana “empresas tecnológicas que aseguran buen mantenimiento”, como el de Navantia para los destructores norteamericanos, en una licitación que EEUU convoca de nuevo.

“Para España es importante esa relación, que se extiende entre Estados a pesar de los problemas puntuales entre Gobiernos”, piensa el general. “A nosotros nos facilita el acceso a la tecnología USA”, apunta, en alusión al sistema antimisil Aegis que montan las fragatas.

Las bases, dice Ballesteros “nos aportan seguridad y empleo en la zona”. En su opinión, no es previsible un adiós norteamericano: “La Navy ha invertido mucho dinero en la base y lo sigue invirtiendo. Además, los estadounidenses y sus familias prefieren vivir en España y no en Marruecos...”