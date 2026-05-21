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ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso apunta contra Sánchez en la Asamblea a cuenta del caso Plus Ultra: "Zapatero es el padrino del sanchismo"

La jefa del Ejecutivo madrileño acusa al del Gobierno de unir su destino al del expresidente imputado y el del fiscal general del Estado condenado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press

Víctor Rodríguez

Madrid

Sesión de control fácil para Isabel Díaz Ayuso en al Asamblea de Madrid. PSOE y Más Madrid acudían con intención de sacar colmillo por el viaje de la presidenta madrileña a México y por sus políticas de vivienda, pero Ayuso no ha tenido más que acudir al auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra para soslayar cualquier reproche y, de paso, disparar por elevación contra Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, ha dicho, "ha unido su destino al de Zapatero, como hizo con el destino del fiscal [general del Estado], porque los puso ahí para mantener a la mafia con vida. No vengan con la monserga de que aquí se está juzgando a Zapatero, porque se está juzgando la democracia, el progresismo. Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo".

Ayuso ha insistido en pintar un panorama con "el primer presidente de España imputado, el primer fiscal general del Estado condenado, la primera dama imputada" y ha señalado a Venezuela. "Promueven el socialismo bolivariano, desguazando la clase media para multiplicar la pobreza y vivir de ella", ha abundado. "Se han lucrado de dictaduras como Venezuela, mientras hay un éxodo de más de ocho millones de personas, torturas en las cárceles y hambruna, y ustedes se iban a Venezuela a saquearla".

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Con ello le ha bastado para neutralizar las críticas de la izquierda.

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