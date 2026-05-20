El PP andaluz y Vox encaran la primera negociación clave tras el 17-M: quiénes presidirán el Parlamento y marcarán la agenda de la legislatura

El primer hito en las negociaciones entre PP y Vox tras las elecciones del 17M está marcado el próximo 11 de junio. Ese día se constituye formalmente el Parlamento andaluz y la Mesa con un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. Si hay un primer acuerdo, los grupos parlamentarios liderados por Juanma Moreno y Manuel Gavira podrán repartirse los principales puestos. En caso de que no ocurra así todos los grupos votarán, la presidencia y vicepresidencia primera serán para el PP y el resto se repartirán en función de los apoyos obtenidos en las urnas con el PSOE por delante de Vox.

Será el primer termómetro del estado de las relaciones entre PP y Vox en Andalucía. Sobre todo si se analizan los precedentes. En Extremadura, ambos partidos llegaron a la sesión constitutiva en un escenario de máxima confrontación de forma que cada uno votó a sus candidatos y el grupo de María Guardiola asumió los principales puestos. Lo mismo ocurrió en Aragón, comunidad en la que este mismo martes se ha rectificado la situación con la cesión de una vicepresidencia a la formación de Santiago Abascal. En Castilla y León, donde el proceso ha arrancado más encauzado, el PP ha asumido la presidencia y el grupo de Santiago Abascal se ha quedado con el segundo puesto.

Las negociaciones las liderará el PP Andalucía, según ha subrayado el presidente de la Junta de Andalucía quien admite que aún no han comenzado. Pero Moreno ha trasladado en repetidas ocasiones su interés en que sean rápidas para que no haya meses de bloqueo como ha ocurrido en otras comunidades autónomas que afecten a la actividad ordinaria del Gobierno andaluz, muy limitada al estar en funciones.

Este 11 de junio será un hito clave para las opciones de acuerdo. Moreno ha marcado el terreno de juego del pacto excluyendo la posibilidad de que Vox entre en el gobierno y centrándose en entendimientos en el ámbito político y legislativo no institucional. Y ahí, la Mesa del Parlamento desarrolla un papel fundamental en la definición de la agenda de esta legislatura. Se trata, además, de una plataforma de difusión y promoción política de primer nivel.

De hecho, ya hay precedentes también en Andalucía de cesiones en la presidencia del Pleno del Parlamento. Así ha sido en los últimos dos pactos de gobierno. Moreno la cedió en 2018 a Ciudadanos dentro del acuerdo de legislatura. El puesto lo ocupó Marta Bosquet.

Cómo se elige la mesa

El reglamento establece que el mismo día 11 de junio, haya o no acuerdo, el Parlamento debe elegir la mesa. Como punto de partida la preside el diputado de mayor edad de la nueva legislatura. Pero a continuación se realiza la votación. En primer término se elige por mayoría absoluta y en una segunda oportunidad basta con la mayoría simple. El resto de puestos se reparten en función del número de votos obtenidos por todas las fuerzas políticas.

De acuerdo con este sistema para que Vox pueda acceder a uno de los puestos principales de la mesa se requiere un pacto previo con el PP. De no ser así, serán los dos partidos más votados, PP y PSOE quienes asuman las principales responsabilidades.

Funciones de la mesa

El papel de la mesa es determinante en la elección del presidente de la Junta de Andalucía. Es el presidente electo quien debe convocar a los grupos y quien establece la fecha de la primera votación en la Cámara. A partir de que esto ocurra si en dos meses no hay acuerdo se podrían repetir las elecciones.

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La Mesa del Parlamento marca el ritmo de la actividad legislativa de la Cámara autonómica, de las comparecencias y las relaciones entre los grupos políticos. En una legislatura sin mayoría absoluta pasa a tener una función principal de cara a garantizar la continuidad de la legislatura.