Imputación de Zapatero
Feijóo, tras el estallido del caso Zapatero: "Voy a hacer todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento"
El líder de la oposición confirma su compromiso de buscar un cambio de gobierno cuando considere oportuno, tras la imputación a Zapatero
Después de confrontar con Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados sobre la imputación por presunto tráfico de influencias del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció en conversación sin micrófonos con los periodistas en estos términos: “Voy a cumplir con mi deber y voy a hacer todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento".
La conversación con los informadores versó sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, conocido este martes, y el escenario político que se abre a partir de ahora, en el que de nuevo el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado al PP presentar una moción de censura, para la que el grupo de la extrema derecha no tiene esta legislatura los escaños suficientes.
Noticia en elaboración.
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