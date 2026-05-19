Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero que se utilizó para recibir 1,2 millones de la trama según el juez Calama

La investigación realizada por la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la causa en la que ha sido imputado en la Audiencia Nacional revela la presunta utilización de la empresa de marketing de sus hijas Laura y Alba, Whathefav S.L., para recibir fondos procedentes de la trama Plus Ultra que se habrían formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como "mera justificación documental frente a terceros".

Este uso de Whathefav estaría enmarcado, siempre a nivel indiciario, dentro una operativa de uso de sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos" en relación con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, pero también con otras operativas.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como a la sociedad Whathefav SL, a cuya cuenta de empresa habrían llegado algo más de 1,2 millones de euros procedentes de empresas vinculadas con la trama que canalizarían los flujos de pagos principalmente a través de la empresa Análisis Relevante, propiedad del también imputado y persona muy cercana al expresidente Julio Martínez Martínez.

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press

Análisis de la ONIF

Así, en el auto dictado por el juez Calama se detalla que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) señala que la principal sociedad pagadora dentro del entramado controlado por Julio Martínez Martínez durante el periodo 2020-2025 es Análisis Relevante, que efectuó entregas por un importe total de 707.467 euros.

Además de este flujo de fondos, la investigación identifica a los principales proveedores del entorno societario controlado por Julio Martínez, que concentran el mayor volumen de pagos: José Luis Rodríguez Zapatero (418.000 euros), Whathefav SL (242.423 euros), Viajes Zafiro SL (197.417 euros) y Compañía Inversora de Superficies SLU (187.550 euros), esta última integrada en el propio entramado societario de Julio Martínez Martínez.

Solo el análisis de las cuentas bancarias titularidad de Análisis Relevante refleja pagos a Whathefav por 239.755,01 euros. A su vez, Whathefav habría recibido otros 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, también controladas por Julio Martínez Martínez. A ello se añade que el administrador único de otra de las empresas implicadas, Thinking Heads Group SL es Daniel Romero-Abreu Kaup, siendo Thinking Heads Americas LLC una sucursal de la sociedad en los Estados Unidos. Romero- Abreu Kaup aparece como fundador y actual presidente de Gate Center.

El grupo Thinking Heads abonó a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, y Gate Center otros 352.980 euros, a lo que se suman otros pagos de otras mercantiles en el foco de la UDEF como Inteligencia Prospectiva --registrada este martes durante la operación policial-- que habría abonado 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center. A su vez, Gate Center habría remitido 171.727 euros a Whathefav, y Thinking Heads Group le habría remitido otros 12.297 euros.

Según las conclusiones de los expertos policiales, toda esta dinámica permite concluir que Inteligencia Prospectiva -una sociedad sin apenas ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios y que registra movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025-, remitió durante dicho periodo 368.258,72 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center, acumulando casi 1,2 millones de euros, evidenciando en conjunto una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). / Nacho Frade - Europa Press

Pagos a cuentas personales

Por otra parte, las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa habrían recibido importantes transferencias procedentes de la cuenta titulada por Whathefav. En concreto, la cuenta a nombre de Laura Rodríguez Espinosa habría percibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que la cuenta titularidad de Alba Rodríguez Espinosa habría recibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado su padre, lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado, según la investigación.

Esta causa llegó a la Audiencia Nacional procedente de un juzgado de instrucción de Madrid que ya practicó detenciones relacionadas con un uso indebido del rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra. El origen de todo el procedimiento es una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.