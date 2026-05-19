Campaña Mayo
Tribunales
El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”
Nada más conocerse la información desde el Partido Popular valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”.
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
- Fallece en Ibiza la popular Anita Marí del bar Ca n'Anneta
- Alquila una vivienda en Ibiza, la destina a alquiler turístico ilegal y un inspector le caza: la Justicia ya se ha pronunciado
- La fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera no tenía autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación
- Una 'influencer' recupera el caso de Nuria Escalante: sus últimos minutos de vida antes de desaparecer para siempre en Ibiza
- Traficaba con cocaína en un restaurante de Ibiza, ya la habían pillado antes y ahora le piden ocho años de cárcel
- Condenado a pagar 610.000 euros por echarse atrás en una compraventa en Ibiza
- Pánico entre medusas: la aventura de una creadora de contenido haciendo pádel surf en Ibiza