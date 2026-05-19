¿Puede un padre paralizar la eutanasia de su hijo? El Supremo fija criterio esta semana con el caso de Francesc

El caso de Noelia Castillo no es el único en el que un padre pleitea para paralizar la decisión de un hijo mayor de edad de someterse a la eutanasia. El recurso sobre Francesc, el hombre de 55 años y víctima de cuatro ictus y dos infartos que reclama una muerte digna llega esta semana al Tribunal Supremo tras la decisión de su padre, ya nonagenario, de intentar suspender el procedimiento.

Hasta una treintena de magistrados que integran la Sala más grande del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, se reunirán en Pleno a partir de mañana para establecer un criterio sobre este asunto, concretamente si el padre de Francesc está legitimado para impugnar la concesión de la eutanasia a su hijo, que sufre una afectación a la movilidad y el habla, pero cuenta con plena capacidad intelectual para decidir sobre su vida, según los médicos.

La legitimidad de un padre para recurrir la eutanasia de su hijo, a debate en el Supremo / EP

El asunto se diferencia del de Noelia porque en este último la intervención de la justicia se limitó a intervenir sobre las medidas cautelares con las que su padre pretendía, con el apoyo de Abogados Cristianos, paralizar su muerte; mientras que ahora se trata de establecer hasta dónde está legitimado un tercero para realizar una petición de esta naturaleza.

La Fiscalía ya hizo pública su postura en un informe en el avala que los parientes más directos de una persona puedan recurrir la concesión de la eutanasia pero siempre que exista "un intenso vínculo afectivo" con la persona enferma. En todo caso, el Ministerio Público apunta que conceder la legitimación de terceras personas para instar una intervención judicial debe ser interpretada con carácter restrictivo.

El informe de la Fiscalía parte de las líneas marcadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2023, que establecía que si bien las resoluciones de reconocimiento de la prestación de la ayuda a morir son susceptibles de control judicial, únicamente pueden ser ejercitadas por quienes tengan interés legítimo.

Vínculo afectivo "intenso"

Ahora se trata de establecer quiénes tienen este interés y por ello, están legitimados a reclamar una paralización del procedimiento, que en principio deberían ser "los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante" y que además demuestren ese "intenso" vínculo afectivo con la persona que quiere la eutanasia. No vale con una mera relación biológica o familiar.

Este asunto llega al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación presentado por la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este órgano falló que el padre podía recurrir porque la ley de eutanasia no incluye ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la misma.

Casos en Cataluña

Este caso dará luz a otros muchos. Entre 2021 y 2024 se presentaron en Cataluña 824 solicitudes de prestación de eutanasia, de las que se reconocieron 445, un 54% del total, a lo que añade que las peticiones han ido en aumento con la implementación paulatina de la Ley. En su auto de admisión, el Supremo reconocía que no existe jurisprudencia sobre este asunto en particular, y de ahí que exista "interés casacional debido".

En este caso, y siendo el solicitante de eutanasia mayor de edad, el padre alegaba que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas y que su hijo no estaba en condiciones de tomar una decisión de este calibre dado el estado de su salud mental. Inicialmente, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona inadmitió por falta de legitimación el recurso del progenitor pero, posteriormente, el Tribunal Superior dio la razón al padre, una decisión judicial que ahora combate la Generalitat ante el Supremo.