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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Sáenz de Santamaría niega en el juicio de Kitchen el contenido de un correo del caso Montoro y dice que Hacienda no le dio datos de Bárcenas
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.
El tribunal de Kitchen ha rechazado anular el audio clave en el que el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño confiesa su participación en la operación parapolicial. El letrado del ex director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, ha justificado porque el letrado que asistió a García Castaño en su testimonio de marzo de 2019 ante el juez Manuel García Castellón, era el mismo que defendía al propio Pino.
Tras dos horas y media, en la que se ha reproducido la declaración de Enrique García Castaño de 17 de enero de 2019, en el juicio se ha comenzado a reproducir la continuación del testimonio, que tiene como fecha el 18 de enero de 2019. En la misma, el fiscal Miguel Serrano pregunta al comisario García Castaño sobre la actuación de otro de los acusados, el también comisario Andrés Gómez Gordo. En concreto, le interpeló por el motivo por el que este mando policial incluyó en los registros policiales la investigación parapolicial contra Bárcenas. Según Anticorrupción, este habría sido un intento de regularizar las pesquisas que se llevaron a cabo al margen del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, y de la unidad policial que investigó el caso, que lideraba el inspector Manuel Morocho.
El tribunal del juicio de Kitchen ha decidido que la emisión de las declaraciones del comisario Enrique García Castaño se llevará a cabo de forma cronológica. De esta forma, han acordado que la primera que se oirá será la que tuvo lugar el 17 de enero de 2019. En la misma, García Castaño exculpó al que fuera secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Francisco Martínez. Sin embargo, en las comparecencias posteriores este comisario principal señalo de forma directa al 'número dos' del exministro Jorge Fernández Díaz.
El juicio de Kitchen ha comenzado en su sexta semana con la emisión de las grabaciones de las declaraciones que realizó en 2019 y 2020 el comisario Enrique García Castaño, que no está sentado en el banquillo de los acusados por un problema grave de salud. En esa comparecencia este comisario, conocido con el apodo de 'El Gordo', reconoció el espionaje a Luis Bárcenas para sustraer documentación sobre la caja 'b' del PP.
Sin embargo, a preguntas del fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, Rubio Jaramillo ha reconocido que el terminal del exministo Fernández Díaz había sido reseteado, por lo que los supuestos mensajes no estarían en el teléfono del que fuera titular del Ministerio del Interior. Asimismo, ha confirmado que para trasladar los SMS a un documento se puede hacer un pantallazo del mismo y recortarlo.
En su informe el perito, que se ha identificado como decano del Colegio de Ingenieros de Informática de la Comunidad de Madrid mantiene que los "presuntos mensajes" presentaban "notables irregularidades" que les hacían "adolecer de una alta probabilidad de manipulación, lo que impediría que fueran tomados como veraces y que estuvieran revestidos de las características de autenticidad e integridad exigibles a estas evidencias".
Tono Calleja Flórez
El perito de Fernández Díaz censura los SMS que implican al exministro en Kitchen: "Hay algún tipo de manipulación"
El ingeniero informático Javier Rubio Alamillo, que declara este jueves en calidad de perito a propuesta del exministro Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en el juicio de Kitchen que en los mensajes incluidos en dos actas notariales que incriminan al que fuera titular en la operación parapolicial contra Luis Bárcenas "hay algún tipo de manipulación, todo parece indicar que esto no está bien". De esta forma ha respondido este técnico en la vigesima sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional en Madrid, en cuyo testimonio ha insistido: "Hay elevados indicios de que hay algo que no cuadra".
El tribunal también escuchará los diferentes audios que figuran en la causa, tanto los incautados al excomisario José Manuel Villarejo, como otros que aportó el empresario Javier Pérez Dolset -quien tiene dos causas abiertas por la Justicia- de tres conversaciones entre Villarejo y el ex número dos de Interior.
Según confesó, el exchófer de Bárcenas, captado como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática volcó en un ordenador en una cafetería y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un 'pendrive', que luego él, según aseguró, entregó al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.
Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes, como sostienen la Fiscalía y las demás acusaciones.
Este jueves comenzará además la exhibición de la prueba documental, que necesitará de varias jornadas y en la que se incluye la reproducción de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud.
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