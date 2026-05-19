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El juez imputa a Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos y le cita el 2 de junio

La UDEF pone en marcha una operación y se registra la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles.

Zapatero en un acto durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas andaluzas del 17M

Zapatero en un acto durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas andaluzas del 17M

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. En este momento se está registrando la oficina del expresidente y varias empresas.

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