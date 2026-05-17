Elecciones andaluzas
Objetivo cumplido en Vox: la extrema derecha tendrá la llave en Andalucía para que Juanma Moreno siga al frente de la Junta
Los de Manuel Gavira han superado su resultado de 2022 desde el minuto uno del recuento aunque han ido reduciendo la diferencia a lo largo de la noche, pero les servirá para poner precio su apoyo al PP de Juanma Moreno
Álvaro García-Arévalo
Vox quería lío y sus deseos se han cumplido el 17M. Así se lo harán saber a Juanma Moreno que tendrá difícil seguir al frente de Andalucía con un Gobierno monocolor. Los de Abascal superaron durante todo el recuento el número de escaños que tenían en 2022, lo que hizo que las expectativas de ser decisivos fueran a más. Se lo pondrán muy caro a los populares tras hacerse con 15 escaños, uno más que hace cuatro años.
La candidatura encabezada por Manuel Gavira se ha hecho con el 13,9% del voto en estas elecciones andaluzas, ligeramente superior que en 2022. Respecto a los escaños por provincias, Almería está a la cabeza con 3 diputados mientras en Cádiz y Sevilla pasan a ser cuarta fuerza, ya que Adelante Andalucía -la gran sorpresa de la noche- les supera en número de votos. Euforia contenida hasta el último momento en el Restaurante Muelle 21 de Sevilla donde la extrema derecha se ha concentrado para seguir los resultados.
Para Vox ha sido la campaña de la prioridad nacional, que no han parado de definir como el auténtico "sentido común" para cargar contra los inmigrantes. "Somos de Fernando III El Santo que echó a los moros de Andalucía", clamaba Abascal en los mítines. Pretenden hacer de esta máxima su moneda de cambio para negociar a partir de ahora con el PP andaluz.
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