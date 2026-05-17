Por Andalucía se queda sin impulso en las elecciones andaluzas y cae a la tercera fuerza de la izquierda: "No hemos cumplido las expectativas"

Por Andalucía se enfrentaba a dos batallas en las elecciones andaluzas del 17M: la de la presidencia de Andalucía y -la más realista- la pelea directa con la izquierda emergente, Adelante Andalucía, con quien se disputaba el título como principal alternativa de la izquierda al PSOE. Ambas las perdió. El sorpasso de José Ignacio García a Antonio Maíllo -el principal temor de Por Andalucía- fue la verdadera derrota para la coalición, que firma una estabilidad con cinco escaños pero retrocede a tercera fuerza política de la izquierda andaluza.

Las encuestas vaticinaban un estancamiento por parte de la coalición Maíllo: los relegaban a un resultado que se movía entre los cinco y siete escaños, un desenlace prácticamente igual al de los últimos comicios de 2022. Con el 100% del resultado escrutado, los de Maílloconsiguieron defender los cinco escaños que los mantienen en el Grupo Mixto con 263.461 votos. La única satisfacción de la formación en medio de un panorama pesimista.

No fueron los únicos perjudicados de la noche. El candidato del PP-A, Juanma Moreno, no consiguió revalidar la mayoría absoluta, quedándose a tan solo dos escaños de poder gobernar en solitario (53) y perdiendo cinco en cuatro años. El PSOE de María Jesús Montero siguió en el declive, volviendo a firmar el peor resultado de su historia en la autonomía, con 28 escaños. Los extremos de las formaciones, Adelante Andalucía y VOX, fueron los únicos que mejoraron sus resultados electorales. El partido de José Ignacio García, el gran protagonista de la noche, obtuvo 8 escaños y 401.330 votos, mientras que Manuel Gavira sumó un escaño hasta alcanzar los 15.

Un seguimiento de infarto por el quinto escaño

En la sala de prensa de la sede de Izquierda Unida, donde Maíllo hizo el seguimiento de los comicios junto a su equipo, el ambiente era frío y tenso. El inicio del escrutinió dejaba a la coalición con apenas 3 escaños. De hecho, durante la gran parte del escrutinio, Por Andalucía estuvo cerca de bajar al Grupo Mixto, con cuatro escaños. Finalmente, con más del 80% del escrutinio, el escaño que se resistía, el de Granada, coronó a los de Maíllo con un grupo propio en el Parlamento andaluz.

El líder nacional de Izquierda Unida siguió desde la sede de Izquierda Unida, en el corazón de Sevilla Este, la noche electoral. Lo hizo acompañado de Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, la número 2 de Por Andalucía en Sevilla y Esperanza Gómez, diputada de Sumar y líder de la lista por Cádiz.

Los representantes de las tres principales fuerzas de la coalición -Podemos, Sumar e Izquierda Unida- escenificaban ese "consenso" que el propio Maíllo abanderó durante los 15 días de campaña. Siguieron el avance del escrutinio juntos. Sin embargo, esa unión, que se formalizó en un acuerdo in extremis a un mes de que se convocaran elecciones, no cuajó entre los votantes de izquierdas

A las once de la noche, Maíllo comparecía en una sala de prensa abarrotada de medios de comunicación nacionales y regionales. Tras los agradecimientos a los más de 260.000 votantes y a los 5.225 apoderados, Maíllo asumió la responsabilidad del resultado electoral reconociendo que "no cumple con las expectativas". Ni tampoco, según el líder, con el objetivo de "echar" a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía. "Esa es la principal conclusión", remarcó.

"También hay una certeza, el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, y la comenzó a perder con las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, de los servicios públicos y con un discurso con el que hemos contribuido a que se pierda esa mayoría absoluta y de esa coherencia nos sentimos satisfechos", abundó. "La derecha ha retrocedido. La izquierda no hemos conseguido sumar la alternativa para configurar un gobierno progresista de izquierda. Pero la derecha ha retrocedido", insistió.

Así, Maíllo manifestó que se terminaba la "el tiempo en el que la izquierda transformadora se reducía". "No ha habido achicamiento", repetía. El propio político confesó que les hubiera gustado obtener "al menos 6 escaños", pero se sienten satisfechos por mantener la coalición en los escaños que ostentaba en esta pasada legislatura en un contexto "complejo".

"No hay tregua con el Partido Popular"

Maíllo reconoció y aceptó la derrota. Pero durante su intervención no se refirió al sorpasso de Adelante Andalucía. Lejos de poner el foco en el principal motivo que le hizo perdió votos, el líder de IU dirigió sus palabras a la gestión de los populares. "Queremos dejar muy clara la postura política de la coalición: no hay tregua con el Partido Popular".

Tampoco, puntualizó, con el "supuesto gobierno" que pudiera formalizarse entre el PP y VOX. "No hay que engañarse, el PP y VOX desarrollan la misma estrategia desde 2018, que fue la bajada de impuestos a los súper ricos, privatización de los servicios públicos y barra libre de los fondos de inversión", reprochó.

Un escenario de "poco drama"

Pese a que el resultado no fue el esperado, Maíllo hizo de tripas corazón y no quiso hacer mella en todo aquello que pudo haber fallado durante la campaña electoral. "Poco drama, la verdad", sentenció. Las preguntas de los periodistas giraron en torno al avance de Adelante Andalucía y a un escenario hipotético si se hubieran presentado juntos. "Tal como ha ido la narrativa de los discuros y las tesis de cada uno, no creo que hubiese sido una suma aridmética. Ellos han tenido una estregia satisfactoria en cuanto a la subida de resultados y a nosotros nos ha mantenido. Poco drama", respondió.

Finalmente, a preguntas de los medios, Maíllo dejó claro que la "no tregua" a la derecha implicaba, por lo tanto, el no a la posible investidura de Juanma Moreno. "No lo hemos hablado entre nosotros, pero lo puedo asegurar: tendremos un no a esas políticas que provocan daño social a la gente".