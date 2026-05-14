Caso Koldo
El PSOE pide licencia al Supremo para querellarse contra Aldama por declarar que entregó dinero de constructoras para el partido
La solicitud había sido denegada inicialmente mientras se sustanciaba el juicio contra Ábalos
El PSOE insiste ante el Tribunal Supremo para poder querellarse por injurias y calumnias contra el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que en su declaración durante el juicio celebrado ante este órgano atribuyó a diferentes constructoras el origen de dinero en efectivo que aseguraba haber entregado al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para el partido, añadiendo que el presidente Sánchez estaba al tanto.
Para poder presentar querella se precisa una licencia del alto tribunal que ya fue solicitada en su momento tras las primeras confesiones del empresario y denegada mientras se sustanciaba la vista, y por ello ahora la representación letrada del PSOE vuelve a reiterarlo.
"Lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra este Partido Socialista Obrero Español, y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó, realizando gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables" señala el escrito al que ha tenido acceso El PERIÓDICO. Se pretende, "mediante la correspondiente querella por delitos de injurias y calumnias", defender el honor del partido "cuando, a mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese Tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de año y medio desde iniciar su campaña difamadora".
Concretamente, el comisionista que espera sentencia del Tribunal Supremo por su implicación en la trama Koldo atribuyó a varias "empresas constructoras" (Levantina, Azvi y otras investigadas en la parte del caso que aún se instruye en la Audiencia Nacional) el origen del efectivo que, de forma continuada, estuvo pagando al exministro y a su asesor Koldo García, a cambio de que estas firmas consiguieran la adjudicación de obras licitadas por el Ministerio de Transportes.
Siempre según su versión ante el tribunal, Aldama habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según tenía entendido por lo que le manifestaba el propio Koldo García. En otro momento de su declaración, manifestó: "Si yo estoy en una organización criminal y hay una jerarquía, el presidente del Gobierno señor Sánchez está en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, Koldo en el 3 y yo el 4".
Actúa deliberadamente
Según el PSOE, las manifestaciones realizadas por Aldama en la sesión del juicio que se celebró el pasado 29 de abril son continuación de las que venía realizando en fase de instrucción desde diciembre de 2024, "continuando así en su actuar deliberado y consciente de la falsedad de estas que inició con sus declaraciones" en la Audiencia Nacional en las que también habló de pagos a miembros del partido.
El representante legal del partido añade que las manifestaciones de Aldama son "absolutamente falsas" y que el empresario vino a reconocerlo en el Supremo al señalar que "carece de prueba alguna de ello", por lo que no deberían tener virtualidad alguna en defensa ya que responden "a otros intereses espurios y al margen del procedimiento".
Por todo ello, el PSOE suplica al Supremo que "acuerde otorgar la oportuna licencia para la interposición de querella por delito de injurias y calumnias, con entrega de testimonio de la declaración efectuada por Víctor Gonzalo de Aldama, en el seno del presente procedimiento el 16 de diciembre de 2024 y el 29 de abril de 2026", según concluye el escrito presentado.
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