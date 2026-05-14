15 años después del 15-M: ¿quién queda en la primera línea política?

Hace 15 años, plazas como la de Catalunya de Barcelona o la de la Puerta del Sol de Madrid, bullían al grito de 'Sí se puede'. La crisis de 2008 derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria se tradujo en desahucios, despidos, precariedad y recortes de los servicios públicos, un cóctel que llevó a las calles el malestar y la indignación de miles de ciudadanos dispuestos a tumbar lo que bautizaron como el 'régimen del 78'. De entre ese hervidero empezaron a despuntar las caras que, poco después, se organizarían políticamente para aterrizar en las instituciones con fuerza en los años 2015 y 2016 con marcas como Podemos y los Comuns.

Pero ese 'asalto a los cielos' no solo no acabó de llegar en los términos en los que lo plantearon, sino que fue perdiendo vigor, pese a lograr hitos como entrar en el Gobierno en coalición con el PSOE o gobernar ciudades como Barcelona o Madrid. Una década después, grandes liderazgos de la izquierda alternativa, como Pablo Iglesias o Ada Colau, ya no están en la primera línea de la política. Son muchos los que, entre descalabros electorales y divisiones internas, han seguido sus pasos, aunque algunos continúan vinculados al proyecto en un segundo plano o, en el caso de otros, lo han dejado del todo. Pero hay algunos que, 15 años después, aún continúan.

Una de las caras más visibles de la política nacional es la eurodiputada Irene Montero, que en 2011 ocupó las plazas. Provenía de la plataforma antidesahucios de la PAH y, participó después en los primeros pasos de Podemos. No fue una de las caras del primer acto de fundación del partido, en el Teatro del Barrio en 2014, pero pronto ganó peso dentro de la formación. Primero como jefa de Gabinete de Iglesias para después pasar a ser miembro de la ejecutiva y peso pesado de la formación. En 2017, en plena guerra con Iñigo Errejón, pasó a sustituirlo como portavoz parlamentaria. Las cuitas internas y el peso menguante del partido mermaron sus filas hasta reducir a Podemos a un grupo más bien reducido que concentraba todo el poder. Llegó en 2019 al Ministerio de Igualdad, consumando el cambio de ciclo político que había comenzado años antes, con la desaparición de las mayorías absolutas y el alumbramiento del primer Gobierno de coalición de la democracia. Después de su pulso con el PSOE por la crisis de la ley del 'solo sí es sí', quedó excluida de las listas de Sumar para las generales de 2023, lo que provocó la posterior ruptura de Podemos con Yolanda Díaz. Montero fue lanzada como candidata morada las generales, y a día de hoy es la candidata oficial de Podemos para las próximas generales.

Otra de las personas que siguen en activo es Ione Belarra, compañera de Montero en la carrera de Psicología, donde se conocieron y entablaron una amistad que sigue vigente a día de hoy. La dirigente navarra estudiaba en Madrid y estuvo en las plazas del 15M con Montero. Antes de su entrada en política, tuvo una trayectoria enfocada en los derechos sociales y la migración, trabajando en organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Aunque tampoco estaba en primera fila en la fundación de Podemos, fue ganando peso en el partido a medida que lo hizo también Irene Montero. Belarra pasó en 2019 a ocupar la secretaría de Estado de Derechos Sociales y pasó a ser ministra en 2021, tras la salida de Iglesias del Gobierno para competir en la Comunidad de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Belarra asumió también la secretaría general de Podemos que a día de hoy sigue ocupando.

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, no se implicó en política hasta las movilizaciones del 15-M. Se afilió a Podemos en el año 2014 y, como periodista de formación, asumió tareas de la comunicación del partido. Un año después se convertía en diputada con la candidatura de Catalunya Sí que es Pot, pero fue bajo el paraguas de los Comuns cuando acabó siendo la referente en la institución tras la salida de Xavier Domènech -uno de los fundadores del espacio catalán- y las divisiones internas que acabaron con dirigentes como Elisenda Alamany y Joan Josep Nuet fuera del partido. En estos momentos, aunque lidera un grupo de tan solo seis diputados, Albiach tiene una importante influencia política, ya que, como partido socio del Govern en minoría de Salvador Illa, condiciona la agenda en Cataluña en materias como la de vivienda.

Gerardo Pisarello es diputado y secretario segundo de la Mesa del Congreso, además de alcaldable en Barcelona en las elecciones municipales del año que viene. Hijo de un represaliado de la dictadura argentina, ya estaba implicado antes de la crisis de 2008 en las movilizaciones contra la guerra y la globalización o en el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Fue vicepresidente del Observatori DESC, donde coincidió con Colau antes de dar el salto institucional. Tras implicarse en la fundación de Procés Constituent, espacio impulsado a raíz del 15-M por Teresa Forcades y Arcadi Oliveres, se enroló en la lista de 2015 con la que Colau logró ser alcaldesa de Barcelona y fue durante cuatro años primer teniente de alcaldía. Tras más de siete años en Madrid, se dispone ahora a regresar al Ayuntamiento con el difícil reto de llenar el vacío que dejó la marcha de la exlíder del partido.

Una de las figuras que participó en el 15-M es hoy una de las más destacadas de la política madrileña: es Rita Maestre, hoy portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. En 2011 la dirigente era estudiante de Ciencias Políticas, reportera del programa La Tuerka, de Pablo Iglesias, y activista de Juventud Sin Futuro, una de las plataformas que alimentó el clima social previo a la acampada de Sol, en plena crisis económica y con una diáspora juvenil marcada por las altas tasas de paro. Allí compartió filas con otros dirigentes que a día de hoy continúan en Más Madrid, como el concejal madrileño Eduardo Fernández Rubiño, o los diputados Jorge Moruno y Javier Padilla. De aquella cantera salió buena parte de la dirigencia del primer Podemos, que luego se integró en Más Madrid. Maestre alumbró el partido morado en 2014 y formó parte de su dirección, pero muy pronto comenzaron las divergencias y en 2016 compitió, junto a Tania Sánchez, contra Ramón Espinar para liderar el partido en la Comunidad de Madrid. Fue portavoz del Gobierno municipal de Manuela Carmena y más tarde se unió a la alcaldesa y a Iñigo Errejón para lanzar Más Madrid para las municipales de 2019. Carmena no logró revalidar la alcaldía y dejó el liderazgo en manos de Maestre. El partido madrileño recién nacido sí logró dar el sorpasso al PSOE en la Comunidad de Madrid, donde es el principal partido de la oposición con Mónica García al frente.

El abogado y eurodiputado Jaume Asens ya tenía una larga trayectoria de implicación en movimientos sociales cuando estalló el 15-M, pero fue a partir de entonces cuando decidió dar el paso a la política tras años defendiendo causas vinculadas a los derechos humanos, movimientos antiglobalización, la defensa de personas migradas y activistas sociales o las denuncias de violencia policial. Como Pisarello, se integró en la candidatura de Colau de 2015 y fue concejal del gobierno municipal durante cuatro años, un mandato durante el que asesoró jurídicamente a líderes del 'procés'. En 2019 pasó a ser el cabeza de lista de los Comuns en las elecciones generales, cargo en el que no repitió en 2023. Tras un parón de unos meses en el que sí que estuvo implicado en la redacción de la ley de amnistía y en lograr el 'sí' de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, regresó al ruedo de la política como candidato a las elecciones europeas.

Isa Serra es eurodiputada de Podemos y se perfila como futura candidata del partido a la Comunidad de Madrid. La dirigente, que empezó a militar en 2010 en Anticapitalistas, fue una de las fundadoras del colectivo Juventud Sin Futuro y participó activamente en el movimiento 15M. Estudiaba en Italia cuando comenzó la revolución en las plazas y no dudó en poner rumbo a España. En 2014 participó en el lanzamiento de Podemos y fue firmante del manifiesto 'Mover ficha' con el que se lanzó esta iniciativa. Fue en las listas de las elecciones europeas de ese mismo año y rápidamente se integró en la dirección madrileña del partido. En 2016 pasó a ser diputada de la Asamblea de Madrid y fue su cabeza de lista en 2019, enfrentándose en las urnas a Iñigo Errejón, que acababa de lanzar Más Madrid. Fue portavoz de Podemos en la cámara madrileña hasta 2020, cuando fue condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación por agredir a policías durante un desahucio en 2014, en una condena después ratificada por el Tribunal Supremo. Cuando perdió su escaño, pasó a ser asesora del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, y en 2024 fue su número dos en la lista para las elecciones europeas, en las que resultó elegida.

Elisenda Alamany es hoy secretaria general de ERC, concejal en Barcelona y alcaldable en las municipales del año que viene. Pero antes de ser la número dos de los republicanos, llegó a ser la número dos de Catalunya en Comú y su portavoz en el Parlament. En realidad, sus primeros pasos en política los dio antes del 15-M, en 2007, porque fue concejal en Castellar del Vallès con una candidatura independiente en la que estaba también Gemma Ubasart, que sería después la primera líder que tuvo Podem Catalunya. Volvió en 2015 a vincularse a una plataforma local y ya en 2017 se convirtió en diputada en el Parlament bajo el paraguas de los Comuns y el liderazgo de Xavier Domènech. Pero la relación con la cúpula de Colau pronto empezó a torcerse y en 2019 dejó el acta y se presentó como número dos de Ernest Maragall a las municipales de Barcelona. Cinco años después, es una de las dirigentes de confianza de Oriol Junqueras.

Emilio Delgado es uno de los perfiles más conocidos de la política madrileña, y aspira a disputarle el liderazgo de Más Madrid a la ministra de Sanidad, Mónica García. El dirigente, diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid desde 2015, se implicó en el movimiento del 15M y continuó su trayectoria en asociaciones municipales, hasta que participó luego en la construcción de Podemos en el ámbito madrileño. Dentro del partido fue uno de los grandes valedores de Iñigo Errejón y llegó a ser secretario de Organización en la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió en 2016, como primer signo de división interna entre los considerados pablistas y errejonistas, que llevó un año después a la guerra descarnada de Vistalegre 2. Delgado fue diputado madrileño desde 2015 por Podemos y en 2019 acompañó a Errejón en la escisión de Más Madrid, siendo reelegido como diputado en 2019, 2021 y 2023. Delgado se ha convertido en una cara visible del partido en las tertulias televisivas y en los últimos meses ha anunciado su intención de competir con García para liderar la organización.

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De la mano de Colau, varios activistas decidieron dar el salto a la política. Una de ellas fue Lucía Martín, que es concejal de los Comuns en el Ayuntamiento de Barcelona. Tras su implicación en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en 2016 se convirtió en diputada del Congreso con la candidatura de En Comú Podem, que ganó las generales en Cataluña. Después, en 2019, pasó al ámbito municipal para formar parte del segundo mandato de Colau. Hoy continúa siendo concejal, pero en la oposición después de que en 2023 los Comuns perdieran la alcaldía de la capital catalana.