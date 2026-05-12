ELECCIONES ANDALUCÍA
Yolanda Díaz cancela su agenda por un esguince y no estará en la campaña andaluza
La vicepresidenta segunda tenía previsto acudir este miércoles a Cádiz dentro de la campaña andaluza
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cancela su agenda oficial y no estará en la campaña de las elecciones andaluzas. Así lo anunció este martes la dirigente, que detalló en redes que había sufrido un esguince de tobillo.
"Desafortunadamente voy a tener que cancelar parte de mi agenda por un esguince. Haced siempre caso a los médicos y, sobre todo, tened cuidado con las escaleras", expresó Díaz en la red social BlueSky.
La también ministra de Trabajo tenía previsto estar miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz), apoyando a la candidata de Movimiento Sumar, Esperanza Gómez, cabeza de lista en la provincia, pero sin coindicir con el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo.
De esta forma, Díaz no pisará tierra andaluza durante la campaña electoral, y su única visita fue antes de que empezara oficialmente, el pasado 1 de mayo, donde asistió junto a Maíllo a la manifestación en Málaga celebrada por el día del trabajador.
La coalición andaluza de Por Andalucía ha tratado de plantear una campaña en clave andaluza para evitar las disputas vividas en la izquierda a nivel nacional, donde Podemos lleva meses en una ofensiva contra IU y Sumar.
Durante la campaña, sus principales dirigentes Ione Belarra e Irene Montero han evitado cualquier aparición con Maíllo y han llegado a organizar su acto central de campaña con el logo de Podemos y al margen del resto de partidos.
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