Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

En cuanto a la falta de personal para investigar el caso Gürtel, Sánchez Aparicio ha explicado que Morocho tenía “un grupo como los demás de la UDEF, y cuando empezaron los informes finales propuse potenciar la unidad a través de los funcionarios, que tienen herramientas suficientes”. Sin embargo, según ha declarado, el inspector le decía que “cada vez que venía uno nuevo, tenía que prepararlos y le llevaba más tiempo prepararlos. Había dos funcionarios pendientes destinos, y hasta que él lo dijo no se fueron”.