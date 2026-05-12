Partido Popular
Directo | Feijóo interviene este martes en un acto de campaña para las elecciones andaluzas en Sevilla
El presidente del Partido Popular se desplaza al municipio de Tomares para clausurar un mitin
Redacción
La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo enfila su recta final tras el segundo debate televisivo de los principales candidatos, en una jornada que contará con la presencia de líderes nacionales. Este martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto en Tomares (Sevilla) a las 19.00 horas.
Este mismo martes, Feijóo se ha trasladado a Murcia para visitar la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido el pasado domingo. El líder de los populares ha reivindicado la figura de Ballesta como "referente para todos los políticos".
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