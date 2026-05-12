Sara Fernández

Ayuso: “En un país así acaban contigo en una esquina y si te he visto no me acuerdo, y luego dirán que he ido a provocar”

Cuatro días después de la abrupta cancelación del tramo final de su polémico desplazamiento a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado los motivos que le llevaron a la suspensión de los cinco últimos días del viaje. Ayuso ha insistido en las acusaciones de boicot por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negadas tanto por el grupo hotelero que acogía los Premios Platino, a los que finalmente no acudió, como por las propias autoridades mexicanas, y ha denunciado el "abandono" por parte del Gobierno de España.