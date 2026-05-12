El alcalde de Adamuz rompe su silencio tras meter Juanma Moreno el accidente en el debate: "La ayuda llegó tarde"

Los reproches políticos sobre las responsabilidades en cuanto al accidente ferroviario de Adamuz han estado muy presentes durante el segundo debate de las elecciones andaluzas. Canal Sur ha acogido el encuentro entre los cinco candidatos a falta de unos días para que se abran las urnas. El alcalde de esta localidad cordobesa se ha pronunciado ante las palabras de Juanma Moreno, que ha sacado este asunto en el debate. "No esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", ha sentenciado el primer edil del municipio que atendió a las víctimas en las primeras horas posteriores al accidente ferroviario que dejó más de cuarenta fallecidos.

"Si no llega a ser por la gente de Adamuz, por quienes estuvieron aquella noche en el lugar del accidente y en la Caseta Municipal, no sé qué habría pasado", ha afirmado el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, tras las palabras del presidente de la Junta de Andalucía en el debate. Ha compartido una reflexión en su perfil de Facebook, donde ha salido en defensa de sus vecinos por su labor aquella trágica noche. "Pregunté una. Y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos a apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación". Ha comentado afirmando que "eso evidencia que la ayuda llegó tarde".

"Pasadas las 21:30 horas los heridos seguían sin atención sanitaria organizada"

De este modo, ha defendido a sus vecinos aquella noche: "Durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello", ha afirmado. Del mismo modo, ha destacado que "pasadas las 21:30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada". Prosigue apuntando que el dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el hospital de campaña pasadas las 22:00 horas.

Respecto a la unidad montada en la Caseta Municipal, ha defendido que los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz: "Personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio".

El alcalde de la localidad cordobesa ha indicado que ayudaron ·en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar". Rafael Ángel Moreno afirma que no consentirá "que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz". "Quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche, el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar", ha concluido.