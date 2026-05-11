El Supremo rechaza excarcelar a Koldo mientras redacta su sentencia al persistir el riesgo de fuga

La sala del Tribunal Supremo que ha juzgado al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes Koldo García ha rechazado poner en libertad a este último como solicitó su abogada defensora, Leticia de la Hoz, en la última sesión del juicio por presunta organización criminal. Considera que no se ha producido una modificación de las circunstancias que aconsejaron su entrada de forma preventiva en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), entre ellos el riesgo de fuga.

"Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa", añade el Supremo. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha aplazado hasta el próximo 21 de mayo la comparecencia en la Audiencia Nacional del comisionista Víctor de Aldama en el marco de la parte de la instrucción del caso Koldo que aún permanece abierta en dicho órgano por los contratos de mascarillas adjudicados en Baleares.

Se mantiene en todo caso la citación para este jueves del propio Koldo, si bien su defensa ha solicitado que quede sin efecto y la causa sea archivada para el exasesor ministerial en cumplimiento del principio 'non bis in idem', no ser juzgado dos veces por el mismo asunto.

Citaciones en la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración tanto de Aldama como de Koldo después que le fuera entregado un informe de la UCO sobre Baleares que ahonda relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal. Dicho informe apunta que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario "tener acceso" al exministro.

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol / Alejandro Martínez Vélez

El informe revela asimismo la existencia de nuevos mensajes entre la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuando era presidenta de Baleares y el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García en relación con la adquisición de material sanitario para realizar test en los controles aeroportuarios. Por ejemplo, el 15 de junio de 2020, Armengol le envía un mensaje para pedirle ayuda para contactar con Ábalos: "Necesito habla con el ministro [...] Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contesta pidiéndole que le llame.

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada durante el último mes por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado. Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al Tribunal Supremo, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

En cuanto a la petición de sobreseimiento libre y archivo de la causa para Koldo, la abogada De la Hoz expone en su escrito que los hechos por los que va a ser interrogado son "sustancialmente idénticos" a los que se han juzgado en el Tribunal Supremo (TS) durante el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Además, argumenta que los hechos relativos a Canarias y Baleares "han sido ya objeto de actividad probatoria efectiva" en el Supremo, máxime cuando los dos expresidentes --Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente-- declararon por escrito como testigos en la primera sesión del juicio.