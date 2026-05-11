El PP propone un plan para proteger a la Guardia Civil en el Estrecho recuperando la unidad OCON-sur

El Partido Popular (PP) dedicó buena parte de la reunión de su Comité de Dirección de este lunes a la muerte el pasado viernes de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva, cuando fueron arrollados por una narcolancha, un suceso trágico parecido al que ocurrió en Barbate (Cádiz) a principios del año 2024 y que ya entonces provocó la presentación de un plan por parte de los de Alberto Núñez Feijóo.

Ahora el primer partido de la oposición rescata esa propuesta, como explicó en su primera rueda de prensa diez meses después el reaparecido portavoz del PP, Borja Sémper, una vez superado el cáncer que le ha tenido retirado de la actividad pública. El diputado, que calificó de asesinato lo ocurrido, detalló las claves de ese plan, que pasan por dos grandes medidas. Una, recuperar la OCON-sur, una unidad de élite de la Benemérita desmantelada en su día y que, según anunció Sémper, volvería a funcionar con un Ejecutivo presidido por Feijóo. "Hablamos de una unidad de élite especializada en el Estrecho de Gibraltar. Antes de ser desmantelada, en cuatro años logró miles de detenciones y cientos de toneladas incautadas. Funcionaba, se suprimió, y Alberto Núñez Feijóo la volverá a instaurar". afirmó.

Y otra, mediante una eventual reforma del Código Penal, el que todos los delitos relacionados con el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar pasen a ser competencia de la Audiencia Nacional, y no como aún ocurre de juzgados ordinarios andaluces. De esta manera, y según enfatizó el propio portavoz de la cúpula popular, se evitará que, como ocurre en la actualidad, "los criminales amenacen a los jueces y a sus familias", en los tribunales locales u ordinarios. "Y esta no es una cuestión menor, es una garantía básica del estado de Derecho frente al crimen organizado", sentenció al respecto.

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