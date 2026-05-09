Señal en directo | Desembarco del MV Hondius en el Puerto de Granadilla
El buque permanecerá fondeado frente a la costa y los pasajeros serán trasladados por fases hasta tierra dentro del operativo sanitario y de seguridad
Señal en directo de Videre desde el Puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se concentra el dispositivo previsto para la llegada y desembarco del MV Hondius. La llegada del buque está prevista entre las 4.00 y las 6.00 horas del domingo.
El barco permanecerá fondeado frente a la costa y los pasajeros serán trasladados de forma escalonada hasta tierra. A partir de ahí, el operativo contempla su desplazamiento en vehículos controlados hacia los vuelos de repatriación o, en el caso de los pasajeros españoles, hacia Madrid para cumplir cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.
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