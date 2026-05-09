Morocho desveló en Kitchen que mientras sufría presiones en la Policía por la caja 'b' recibía "plenos recursos" contra Oriol Pujol y José Blanco

La declaración del inspector Manuel Morocho en el juicio del caso Kitchen, que se extendió durante seis horas, desveló la supuesta doble vara de medir que dispensó la Policía durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy a los casos de corrupción atribuidos a los diferentes partidos. Según relató este agente al tribunal, las trabas y presiones que sufrió durante la investigación de los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas contrastaron con los "plenos recursos" que le facilitaron para llevar a cabo pesquisas sobre el exministro del PSOE José Blanco, pero también sobre el caso de las ITV en Cataluña, por el que fue condenado Oriol Pujol --hijo del expresident Pujol-- a dos años y medio de prisión.

En concreto, Morocho desveló que mientras investigaba los casos de corrupción del PP, sus jefes también le encargaron llevar a cabo pesquisas en la causa que se instruía en el Tribunal Supremo contra el socialista Blanco. Y por eso realizó las diligencias que le pidió el instructor, en concreto unos informes en los que debía analizar una documentación. Y las tuvo que realizar "sin demora", para lo que se vio obligado a asignar a parte del personal que hasta ese momento se ocupaba de los casos Gürtel y papeles de Bárcenas.

El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Al ser interpelado sobre cómo había sido la actuación de sus jefes policiales con Jorge Fernández Díaz de ministro en los casos contra Blanco y Oriol Pujol, Morocho explicó que en el curso de la investigación contra el exministro del PSOE "aparecieron unos audios que no se habían transcrito por parte de la unidad que entonces estaba de auxilio judicial, que era Vigilancia Aduanera, que aparecían indirectamente vinculados a una operativa en Cataluña por parte de Oriol Pujol en diferentes áreas".

Y al comunicarlo a sus superiores, le llamaron a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para mantener una reunión con Eugenio Pino, en la que también participó el jefe de la unidad. Y finalmente le pusieron a su disposición "todos los recursos posibles para que llevara adelante esa investigación con premura".

"En un fin de semana"

De hecho, prosiguió Morocho, llevaron a cabo su cometido "prácticamente en un fin de semana, un trabajo intensísimo del grupo el transcribir en idioma catalán, castellano y componer un informe en relación a esos indicios de delito respecto a las ITV, por lo que luego fueron condenados".

El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En sentido contrario, cada vez que elaboraba un informe sobre la corrupción del PP sufría presiones de sus jefes para que eliminara los nombres de los cargos de esta formación política, especialmente los del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Morocho resaltó, asimismo, que a su jefe Manuel Vázquez se le "escapó" que el ahora comisario Andrés Gómez Gordo, entonces inspector, se encargaba de "analizar" sus informes pese a que no formaba parte del grupo de Policía Judicial del juez Ruz.

Informes demorados

"Los informes estaban mucho tiempo demorados hasta que se mandaban y eso era porque estaban escrutados desde diferentes ángulos", completó Morocho, quien recordó que el propio Ruz, en un auto de 19 de diciembre de 2013, fue "muy claro" en el sentido de que había "un conocimiento por parte de la representación del Partido Popular del contenido de los informes de la Agencia Tributaria y de la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel", en alusión a un recurso que interpuso esta formación política ante la Fiscalía Anticorrupción, pese a que el PP no estaba personado en la causa.

Precisamente, en relación al acusado Gómez Gordo, Morocho aseguró que un amigo de este comisario le propuso que incluyera a una persona en su grupo de investigadores, pero que lo rechazó: "Le dije que no, que no necesitaba funcionarios, que además no quería meter a nadie ajeno a la situación del grupo, previniendo el perjuicio que nos hubiera ocasionado o el que yo no pudiera confiar a una persona que estaba en el grupo, cuando teníamos delante temas en los que necesitaba confiar en cada uno de los que estaban allí", zanjó.