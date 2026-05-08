Elecciones en Andalucía
Pedro Sánchez aplaza al domingo el mitin de Cádiz por la muerte de los dos guardias civiles
María Jesús Montero cancela el acto previsto para hoy y este sábado asistirá al funeral de los agentes
Madrid
Pedro Sánchez ha decidido aplazar el mitin que tenía previsto este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) al domingo por el fallecimiento de dos guardias civiles de servicio que estaban persiguiendo a una narcolancha.
La candidata del PSOE, María Jesús Montero, por su parte, ha cancelado el acto que tenía previsto para este viernes y mañana asistirá a los funerales de los dos agentes.
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