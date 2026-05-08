Cruce mortal a alta velocidad: los dos guardias de Huelva fallecieron cuando intentaban cortar el paso a una narcolancha

La desgracia ha vuelto a cebarse con los agentes que persiguen a las narcolanchas en el llamado "frente sur" de la guerra contra la droga. Ha sido en la misma jornada en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acababa de presentar orgulloso en Madrid los buenos resultados de Alfa-Lima y Abisal, dos históricas operaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico,.

Se ha vuelto a acreditar el peligro de esas persecuciones a alta velocidad, esta vez en mar abierto, y esta vez con un accidente en el que dos embarcaciones de la Guardia Civil han colisionado. El siniestro se ha cobrado la vida del guardia Germán P. G., de 55 años, turolense de origen y onubense de adopción, pues llevaba ya once trienios en su especialidad en la costa andaluza, don destinos anteriores en Algeciras y Almería.

Germán murió en el acto como consecuencia del golpe. Era de los primeros guardias adscfitos al Servicio Marítimo, un veterano de la unidad con cusatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Su viuda, agente de la guardia civil también, es la primera mujer que ingresó en ese servicio.

El otro fallecido es su capitán, Jerónimo J. M., de 54 años, malagueño de Villanueva del Rosario, que había quedado malherido. Evacuado rápidamente del lugar del accidente, llegó con vida pero muy grave al hospital de Jerez, pues el siniestro se había producido en una vertical de la costa gaditana. Los médicos de urgencias no pudieron remontar su estado, falleciendo al poco del rescate. Deja tres hijos huérfanos.

El capitán había sido distinguido con tres cruces del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y una cruz de plata de la misma Orden. Además, tenía la placa de la Orden de San Hermenegildo, entre otras condecoraciones.

Banderas a media asta en la sede de la Capitanía Marítima de Huelva, este mismo viernes, tras saberse la muerte de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha. / Clara Carrasco - EUROPA PRESS

Ambos agentes eran miembros del Servicio Marítimo Provincial del instituto armado en Huelva, al que el oficial llevaba adscrito desde hace seis años. Otros dos miembros de ese servicio están heridos. Uno de ellos, el cabo Fernando, en estado grave, ha sido hospitalizado en un centro sanitario de Jerez (Cádiz).

El accidente se produjo pasadas las 11 de la mañana de este viernes, según ha confirmado la Guardia Civil, en un punto a algo más de 80 millas de distancia de la costa de Huelva. En la colisión se han visto comprometidas, según las primeras informaciones, la patrullera Río Antas de la Guardia Civil del Mar y una lancha semirrígida en la que iban los dos fallecidos.

Van trascendiendo detalles provisionales del accidente de fuentes de la Guardia Civil. Uno de ellos, que los dos fallecidos iban en la lancha pequeña en el momento de la colisión. Esta se habría producido al cruzarse las dos embarcaciones tratando de cortarle el paso a toda velocidad a la narcolancha que intentaban interceptar.

Una patrullera interceptora H60 de la Guardia Civil, de la misma serie que la siniestrada este viernes / Aister Astillero

Ambas embarcaciones han quedado muy dañadas, y han precisado remolque urgente con ayuda de la Armada. La patrullera es mayor en envergadura que la semirrígida con la que ha chocado, pero con sus 18 metros de eslora alcanza velocidades de 60 nudos, equiparables a las de una lancha rápida. Tiene casco de aluminio, mucho más firme que el de la lancha. La Guardia Civil la había estrenado el 5 de diciembre pasado, por lo que la embarcación, una de las más rápidas de la flota antinarcos en Andalucía, no tenía aún un año de uso.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha salido de Madrid con destino a Huelva para estar con las familias y los compañeros de los muertos y heridos en este suceso. Un jarro de agua helada ha caído sobre los operativos de la lucha contra el narcotráfico, después que de que las dos últimas grandes operaciones les hubieran elevado la moral. A la Comandancia de Huelva están llegando numerosas expresiones de condolencia de autoridades y particulares, que recibe un contingente completamente consternado por este golpe de mala fortuna.

Uno de esos mensajes es especial. Lo ha enviado el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). En el puerto de ese término municipal tuvo lugar en febrero de 2024 el asesinato de lso guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, arrollados por una narcolancha.