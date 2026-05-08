Ayuso suspende el final de su viaje a México tras acusar a Sheinbaum de vetar su presencia en los premios Platino

La Comunidad de Madrid acusa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de boicotear la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la gala de entrega de los Premios Platino del cine Iberoamericano. "En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", asegura el Ejecutivo regional en un comunicado.

La presidenta madrileña, añade el texto, ha decidido mantener reuniones con los organizadores pero no acudir a la gala "para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud".

Según el comunicado, "durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje". El "clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano", se afirma desde la Comunidad de Madrid, ha llevado a Ayuso a suspender la tercera parte del viaje de diez días hasta el próximo martes que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid.

"El Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña", afirman fuentes regionales. "Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México, conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

"La presidenta de México", concluye el comunicado, "ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".