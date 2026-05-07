El técnico que instaló cámaras en la casa de Bárcenas asegura que Rosalía Iglesias le pagó con tres billetes de 500 euros: "Estaban nuevecitos"

El técnico que instaló en 2013 unas cámaras de seguridad en el domicilio de la familia Bárcenas ha declarado en el juicio de Kitchen que la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, le abonó dinero en metálico por su trabajo: “Cuando realicé la instalación estaba ella presente, no sé si con una familiar o una amiga. Me pagó la señora, lo recuerdo porque me dio tres billetes de 500 y estaban nuevecitos”, ha dicho, para ser interrumpido en ese momento por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios: “Eso está fuera de lugar”.

"Se montaron dos cámaras de seguridad, una en la puerta de servicio, que estaba enfocando al descansillo de la puerta, y esa cámara estaba contectada a un monitor de 7 pulgadas, y luego se puso otra cámara en la entrada principal, que estaba conectada a un videograbador", ha relatado este trabajador a preguntas del letrado Javier Ignacio Navarro Gonzalo, que ejerce la defensa de Sergio Ríos, el que fuera chófer del exsenador del PP por Cantabria.

Previamente, el exjefe de la Comisaría General de Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio ha asegurado que en 2013 el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, le comunicó la existencia de una operación de inteligencia al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Este ex mando policial preguntó en ese momento a dos de sus subordinados, Manuel Vázquez y Luis Fernández Gudiña, si sabían algo al respecto. En este sentido, en su declaración en el juicio como testigo Vázquez, reconoció que Sánchez Aparicio le preguntó si sabían "algo de una operación de Inteligencia que llevaba la DAO en el entorno de Bárcenas".

Archivo - El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / Pool - Archivo

En una posterior reunión con Eugenio Pino, ha completado Sánchez Aparicio este jueves en el juicio, el ex comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, le explicó que la operativa a la mujer de Bárcenas “al final no se había desarrollado porque no tenían la fuerza suficiente, no dio frutos”.

No dijo nada

Sin embargo, a preguntas de la letrada del PSOE, Gloria de Pascual, no ha sabido explicar por qué no se dio cuenta de que este asunto ya lo estaba investigando la UDEF, en concreto el inspector Manuel Morocho, como auxilio de Policía Judicial del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, a quien tampoco le dijo nada al respecto.

En cuanto a la falta de personal para investigar el caso Gürtel, Sánchez Aparicio ha explicado que Morocho tenía “un grupo como los demás de la UDEF, y cuando empezaron los informes finales propuse potenciar la unidad a través de los funcionarios, que tienen herramientas suficientes”. Además, ha afirmado que el inspector Morocho le dijera que había sufrido "presiones" de sus superiores.

Sin embargo, según ha declarado, el inspector le decía que “cada vez que venía uno nuevo tenía que prepararlos y le llevaba más tiempo prepararlos. Había dos funcionarios pendientes destinos, y hasta que él lo dijo no se fueron”.

Señalado por Morocho

Sánchez Aparicio es uno de los mandos que señaló el inspector Morocho, a quienes acusó de maniobrar en contra de sus investigaciones con la finalidad de que no aparecieran en los informes de Gürtel y de la caja 'b' del PP los dirigentes de este partido.

El nombre de Sánchez Aparicio se constató en el caso Villarejo, en concreto en la pieza separada del BBVA, después de que el ex director de Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos de BBVA Eduardo Ortega, dijera que este mando policial estuvo en el origen de una reunión en la que se habló de la denuncia que presentó el banco contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.