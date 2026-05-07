PP
Ester Muñoz exige de nuevo la dimisión de Sánchez si Ábalos es condenado: "Pido lo mismo que el PSOE"
La portavoz del PP en el Congreso reclama la dimisión de Pedro Sánchez si el exministro José Luis Ábalos es condenado por el 'caso Koldo'
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, volvió a reclamar este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el escritorio de la Cámara Baja, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el 'caso Koldo', si finalmente hay condena para el ex ministro de Transportes y antiguo número 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Todo ello al día siguiente de que se pusiera fin a la vista oral en el Tribunal Supremo (TS).
Muñoz aseveró que ella pide "lo mismo que el PSOE" cuando tras la detención de Koldo García hace dos años por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le reclamó a Ábalos su renuncia al escaño, algo a lo que este se negó, pasando al Grupo Mixto. Una reclamación, como ha recordado insistentemente Muñoz, en la que llevó al voz cantante la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hoy candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Graves acusaciones por un local convertido en VPL comprometen al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero
- Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí
- Alerta amarilla para Ibiza Medieval 2026: ¿qué días lloverá?
- La surrealista hoguera de la pareja de Ibiza, Álex y Ainhoa, en ‘La isla de las tentaciones’: el gato que desató la crisis
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Casitas con porche, aire acondicionado y placas solares: las construcciones paralizadas por el Consell de Formentera en el Cap de Barbaria
- Adiós a los caballos en las justas en la Ibiza Medieval: toca saltar y volar