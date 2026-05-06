Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Construcciones Cap de BarbariaRafael TrigueroEl tiempo en IbizaPrograma Ibiza MedievalVídeo viral
instagramlinkedin

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama

Koldo revela en su última palabra que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

El juicio queda este miércoles visto para sentencia

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, hoy en directo

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparecen el empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) este miércoles durante el juicio

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparecen el empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) este miércoles durante el juicio / -EFE

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos , Koldo García, utilizó el turno de última palabra en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Supremo, que ha quedado visto para sentencia, para asegurar que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles" y que algunas personas le dijeron que tanto su mujer como su hermano podían terminar en la carcel. En este punto, se preguntó ante la Sala si todo ello es porque "piensa distinto".

"Se me dijo que quedaría esto en nada si colaboraba", incidió, para añadir que en mismo sentido le contactaron dos medios de comunicacion, momento en el que ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que le advirtió que todo ello está fuera del procedimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents