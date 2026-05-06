CASO BEGOÑA GÓMEZ
Peinado atribuye los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez "a una retribución encubierta" a cambio de "adjudicaciones públicas" de su marido Pedro Sánchez
El juez rechaza los recursos de la mujer del presidente del Gobierno, de su asistente y del empresario Juan Carlos Barrabés
El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que presentaron la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés, y en un auto de 5 de mayo insiste en que deben de ser juzgados por un jurado popular. En la resolución, el instructor explica que le atribuye un delito de corrupción en los negocios a Gómez porque "el patrocinio o la financiación pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada, y ello en tanto en cuanto estas empresas se presentan a numerosos procesos públicos de adjudicación".
El instructor reitera en su resolución que desde la llegada de Pedro Sánchez, "primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes
- Una joven revela cuánto cobra por limpiar una villa en Ibiza
- Todo a punto para el desalojo del supermercado de Ibiza que funciona como albergue ilegal: cinco años de tensión vecinal, insalubridad y altercados
- Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí
- El PSOE denuncia 'escandalosas' irregularidades en la vivienda del alcalde de Ibiza y le pide explicaciones
- Graves acusaciones por un local convertido en VPL comprometen al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero
- Una mujer, trasladada al hospital de Ibiza al caerse mientras cruzaba el primer cinturón por debajo del paso elevado